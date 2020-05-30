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США прекратили отношения с ВОЗ. Трамп поставил точку в своём решении

30 мая 2020, 11:55  •  79 • Политика
Президент США Дональд Трамп заявил, что отношения со Всемирной организацией здравоохранения полностью прекращены. Так была поставлена точка в решении, которое анонсировалось несколько недель назад.
Американский президент выступил в Белом доме и заявил о прекращении взаимодействия США с ВОЗ. Он объяснил это отказом организации проводить реформы, которые Штаты от них потребовали. Трамп сообщил: средства, которые были заложены для ВОЗ, будут перенаправлены в другие организации по всему миру, которые обеспечат их срочные нужды.
Лидер США также заявил, что некоторым гражданам из Китая запретят въезд на территорию США.
Не пустят в страну тех, кто претендует на проведение исследований в американских университетах. По словам главы Белого дома, такие граждане КНР потенциально угрожают безопасности США. Он намерен выпустить прокламацию, которая должна защитить "жизненно важные исследования".
Ранее Соединённые Штаты уже выдвигали обвинение против КНР. Якобы Пекин специально присылает своих агентов для обучения и проведения исследований в американских университетах. В дальнейшем такие учёные крадут результаты научных изысканий и интеллектуальную собственность США. По данным администрации США, только в 2019 году подобные обвинения были выдвинуты против более чем 50 граждан Китая.
Во время пресс-конференции Трамп раскритиковал Китай. Он снова обвинил Пекин в слишком медленном реагировании на возможность распространения COVID-19. По мнению президента США, эти действия привели к потере его страной колоссальной суммы денег и стоили жизней многих американцев.

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