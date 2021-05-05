США представляют угрозу для всего мира. Британцы выдали "поразительный результат"

США рассматриваются в мире как страна, представляющая большую угрозу демократии, чем Россия или Китай. Об этом говорят данные международного опроса общественного мнения фонда "Альянс демократии", пишет британская The Guardian.

Опрос общественного мнения проводился в феврале-апреле, в нем приняли участие около 53 тысяч человек из 53 стран мира. Британское издание назвало "поразительным результатом" тот факт, что почти половина опрошенных (44%) обеспокоены угрозами демократии в их странах со стороны США. Второе место в списке стран, потенциально угрожающих демократии в мире, занял Китай. Угрозы с его стороны опасаются 38% опрошенных. И лишь 28% респондентов выразили подобные настроения в отношении России.

Самой значимой угрозой демократии 64% респондентов называли "экономическое неравенство". 48% опрошенных считают вызовом силу американских IT-компаний.

По итогам опроса The Guardian приходит к выводу, что "ни США, ни G7 в целом, не могут просто надеть на себя мантию защитников демократии". По версии журналистов, "данные станут непростым откровением для министров иностранных дел "семёрки", которые в среду в Лондоне завершают переговоры, в ходе которых они вместе взяли на себя роль оплотов демократических ценностей".