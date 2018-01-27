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США представили план о миссии ООН в Донбассе в увязке с политическими пунктами "Минска"

27 января 2018, 15:09  •  292 • Политика

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Вашингтон на новом этапе переговоров о Донбассе представил свой поэтапный план развертывания миссии ООН в регионе в увязке этого процесса с выполнением политической части минских соглашений, на чем настаивали в Москве. Как заявил помощник президента РФ Владислав Сурков после встречи со спецпредставителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером в Дубае, новый пакет американских наработок на первый взгляд выглядит "вполне реализуемым".

"Основной темой переговоров вновь стало обсуждение российской инициативы по развертыванию на юго-востоке Украины миссии ООН. Американцы на этот раз привезли гораздо более конструктивные предложения. "Дубайский пакет" американских наработок, в отличие от "белградского", в целом выглядит вполне реализуемым. По крайней мере, на первый взгляд", - сообщил ТАСС Сурков.

Он особо подчеркнул, что ключевым аспектом этого "дубайского пакета" стала именно связь между поэтапным развертыванием в регионе сил ООН и реализации политических пунктов минских соглашений. "Это сбалансированный подход, которого мы все время добиваемся. Мы его внимательно изучим и своевременно дадим ответ. После чего пригласим Курта и его коллег на новую встречу", - уточнил помощник главы российского государства.

Закон о реинтеграции Донбасса

На встрече в Дубае российская делегация вновь подчеркнула, что законодательные инициативы Киева не должны противоречить обязательствам Украины в рамках минских соглашений. В частности, речь шла об одобренном Верховной радой законопроекте о так называемой реинтеграции Донбасса.

"Российская делегация также обратила внимание американской стороны на так называемый закон Украины о реинтеграции. На момент переговоров текст этого закона не был опубликован. Но уже ясно, что его цель - запоздалая легализация незаконных действий киевской власти в ходе конфликта на юго-востоке. В течение трех лет Украина незаконно применяет армию против собственных граждан", - констатировал Сурков.

В этой связи он подчеркнул, что Киев уже длительное время ведет противоправную экономическую блокаду Донбасса и ограничивает свободу передвижения жителей региона. "Закон о реинтеграции закрепляет эти насильственные практики, подводя под них юридическую базу. Кроме того, подчеркнули необходимость проконтролировать, чтобы в законе не появились положения, прямо противоречащие минскому Комплексу мер", - добавил он. Американцы, как подчеркнул помощник президента России, адекватно реагировали на высказанные озабоченности.

Верховная рада 18 января приняла внесенный президентом Украины Петром Порошенко законопроект о так называемой реинтеграции Донбасса. В нем неподконтрольные Киеву районы объявлены "временно оккупированными территориями", действия России квалифицированы как "агрессия против Украины", а президенту предоставлено право использовать вооруженные силы внутри страны без согласия парламента. В ходе рассмотрения в парламенте из текста документа после внесения поправок изъяты все упоминания о минских соглашениях.

Эта инициатива вызвала возмущение и критику как внутри Украины, так и со стороны России и провозглашенных республик Донбасса. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ситуации стремлением "партии войны" в Киеве перечеркнуть достижения Минских соглашений и оправдать силовое разрешение кризиса. Представитель ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин охарактеризовал закон "антиинтеграционным". Глава ДНР Александр Захарченко выразил уверенность, что документ позволит Украине активизировать военное противостояние.

Согласие по гуманитарным вопросам

После встречи с американским дипломатом Сурков сообщил, что позиции РФ и США полностью совпадают для решения ряда гуманитарных проблем Донбасса. "Был затронут на дубайской встрече и ряд гуманитарных вопросов, таких как обмен удерживаемых лиц, открытие дополнительных пропускных пунктов, обеспечение жителей Донбасса услугами связи. Здесь у нас с Куртом Волкером полное согласие", - заявил он.

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За последнее время одним из наиболее крупных успехов в рамках урегулирования в Донбассе стал обмен пленными в конце прошлого года. На линии соприкосновения в районе Горловки 27 декабря 2017 года Киев передал провозглашенным республикам 233 пленных и получил 73 человека. Это стало возможно благодаря договоренности сторон, достигнутой при участии президента РФ Владимира Путина, патриарха Московского и всея Руси Кирилла, представителя Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины Виктора Медведчука.

Как позже подчеркивали представители Украины и республик Донбасса, освобождение пленных не завершено и они приложат все силы для того, чтобы в 2018 году процесс был продолжен.

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