США предсказали "вечную войну" с Афганистаном - СМИ

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Администрации Байдена нужно готовиться к еще более сложным временам, чем были в последние 20 лет их пребывания в чужой стране

Вывод войск Пентагона из Афганистана не станет окончанием "вечной войны" для США, а просто приведет к тому, что администрация президента Джо Байдена будет втянута в новую, еще более опасную фазу этого конфликта. С таким прогнозом выступила газета The Washington Post.

Издание отмечает, что уход американцев из Афганистана в понедельник знаменует собой завершение 20-летней миссии вооруженных сил США в этой стране. Однако в результате Белый дом рискует оказаться в еще более опасной для себя ситуации.

"Для президента Байдена окончание "вечной войны" – это скорее переломный момент, чем фактический вывод. Уход войск открывает новую фазу вовлечения Соединенных Штатов в Афганистан, которая также может оказаться опасной и не менее сложной для американского руководства, чем в предыдущие два десятилетия", говорится в публикации.

Действующему хозяину Овального кабинета и его команде теперь приходится бороться с глубоким скептицизмом по поводу того, сдержит ли запрещенное в РФ движение "Талибан", который сейчас правит Афганистаном, свои обещания о мирном переходе власти. Он обязался не мстить афганцам, которые сотрудничали с американцами и помогали им во время конфликта, и уважать права женщин – по крайней мере, в рамках толкования исламского права. Но многие эксперты по внешней политике и даже союзники Байдена все еще с недоверием относятся к тому, что именно это означает.

Кроме того, никуда не делись угрозы нацбезопасности, например, неизвестно, станет ли Афганистан, контролируемый талибами, снова убежищем для всевозможных террористов, которые стремятся атаковать Штаты.

В статье напомнили, как в ходе хаотичного вывода войск Пентагона, в Кабуле произошла серия взрывов, в которых погибли почти 200 человек, включая 13 американских военнослужащих.

Сейчас команда Байдена столкнется с двумя неотложными проблемами, полагают эксперты: потенциальным гуманитарным кризисом из-за афганских беженцев и ростом террористической угрозы в регионе, который долгое время был убежищем для экстремистов, и где у Вашингтона теперь будет гораздо меньше возможностей для сбора разведданных на местах.

"Недостаточно просто закончить войну. Вы должны показать, что справляетесь с последствиями", – заявил замсоветника по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Бен Роудс.

По мнению старшего научного сотрудника консервативного аналитического центра American Enterprise Institute Даниэлы Плетки, сложившаяся ситуация станет переломным моментом для Байдена, призмой, через которую американцы будут судить обо всех его действиях в качестве президента.

"Если Байдену повезет, он станет новым Джимми Картером (39-й глава США, лауреат Нобелевской премии мира – ред.). Если не повезет, он навлечет на себя еще одно 11 сентября", – считает эксперт.

Ранее американский телеведущий Шон Хэннити в эфире Fox News потребовал отставки всей действующей администрации Байдена и самого лидера нации. В качестве причины такого шага он назвал "ложь" президента страны – тот пообещал, что военный континент не покинет Афганистан, пока из республики не эвакуируют всех граждан США.

