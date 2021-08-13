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США предприняли отчаянную попытку защитить Кабул. В столицу перебрасывают подкрепление

13 августа 2021, 23:25  •  81 • Политика
Власти США предприняли отчаянную попытку защитить Кабул на фоне масштабной атаки боевиков. В столицу страны перебрасывают подкрепление.
Соединённые Штаты приступили к переброске дополнительных сил в Кабул, чтобы защитить главный афганский город от боевиков из террористической группировки "Талибан"*. Об этом в пятницу сообщил официальный представитель министерства обороны США Джон Кирби.
Некоторые элементы одного из пехотных батальонов Корпуса морской пехоты уже находятся в Кабуле. Остальные силы будут продолжать прибывать в течение следующих нескольких дней,
- отметил он, выступая на брифинге.
По словам пресс-секретаря Пентагона, всего в Кабул планируется перебросить три тысячи бойцов. При этом основная часть этих сил будет доставлена до конца недели.
Кирби также добавил, что США могут "корректировать военное присутствие" в Афганистане в зависимости от обстановки. Это может означать, что Пентагон готов вновь нарастить численность военного контингента, который американцы только начали выводить. При этом представитель минобороны признал, что одни авиаудары вряд ли смогут изменить ситуацию.
Отметим, что талибы начали наступление в Афганистане, как только США приступили к выводу своих войск. Террористы уже захватили ряд провинций и начали внедрять там свои законы. В настоящее время они находятся в 50 км от Кабула. Ранее сообщалось, что боевики обесточили столицу Афганистана.
* "Талибан" - организация, деятельность которой в России запрещена.

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