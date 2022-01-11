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США предостерегли Россию от недооценки рычагов воздействия, которые есть у Запада и Украины
11 января 2022, 05:00 • 109 • Политика
После состоявшихся в Женеве переговоров между Москвой и Вашингтоном представитель Госдепа заявил о "многих рычагах воздействия на Россию", которые имеются у США и их партнёров.
10 января в Женеве завершились русско-американские переговоры по предложенным Москвой гарантиям безопасности. Стороны не смогли прийти к соглашению о важнейшем требовании России относительно нерасширения блока НАТО на восток.
По мнению представителя Госдепартамента Неда Прайса, русским не стоит серьёзно отнестись к тем рычагам воздействия, которые имеются у США и их союзники, в том числе и Украина. Об этом он заявил по итогам женевских переговоров, сообщает РБК.
Таким словами Прайс ответил на вопрос журналиста, который поинтересовался мнение американского политика насчёт заявления замглавы МИДа России Сергея Рябкова, призвавшего США к максимальной ответственности.
Прайс также пригрозил России небывалыми санкциями в случае нападения на Украину. Однако, он подчеркнул, что Америка будет действовать исключительно методами дипломатии.
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