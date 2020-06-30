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США предложили выкупить у Турции С-400: Возможно ли это и как ответит Россия

30 июня 2020, 14:25  •  104 • В России

Похоже, что покупка Турцией зенитных ракетных систем С-400 у России достала Вашингтон до печенок. Сначала США грозили Анкаре «большими неприятностями», затем стращали изгнанием Турции из НАТО и, наконец, отказали ей от поставок 100 самолетов F-35. И вот – еще одна, весьма экзотичная американская идея: сенатор США Джон Тьюн предложил (за счет бюджета Пентагона) выкупить российские С-400 у Турции. А в нагрузку еще и условие выдвинул: Турция должна пообещать, что не будет приобретать на вырученные деньги другое военное оборудование, несовместимое с требованиями НАТО.

Тот же Тьюн еще и предложил внести соответствующую поправку к проекту закона о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2021 финансовый год. А член конгресса США Джим Риш потребовал ввести против Турции санкции через 30 дней после вступления закона в силу.

Иными словами, не Анкара после этого будет определять свою военно-техническую политику, а Белый дом с Пентагоном. Во как! Словно Турция не суверенное государство, а «задний двор» Вашингтона. При этом вопрос о том, есть ли у Анкары желание и право на перепродажу без разрешения Москвы, не обсуждается. А такого права у Анкары нет, потому что в контракте с Москвой черным по белому записано требование – С-400 запрещается передавать (а равно и продавать) С-400 в третьи страны.

А что может быть, если Эрдоган не устоит и все-таки решится торгануть российскими системами? Он в глазах Москвы (да и не только!) навсегда потеряет «статус» надежного военно-технического партнера. Кстати, Турция уже показала, что ее надежным партнером нельзя назвать. Еще в ноябре прошлого года турки и американцы создали экспертную группу, которая провела углубленное исследование С-400, чтобы выяснить, может ли она обнаруживать истребители США F-35.

Оказалось, что может. На радаре С-400 хваленый штатовский самолет был виден, как жук на лобовом стекле авто.

Знающие люди поговаривают, что именно это и напугало Пентагон, который подговорил сенаторов и когрессменов протолкнуть идею о выкупе С-400 у Турции.

Если Эрдоган сломается перед США, Россия, безусловно, подаст в международный суд и выкатит Анкаре огромную неустойку. Нельзя исключать, что будут и другие последствия – из-за «измены» может закрыться российский рынок для турецких товаров, а заодно – и поток наших курортников.

Но есть и другие вопросы: что даст США возможная покупка С-400 у Турции? Смогут ли американцы докопаться до секретов нашей системы? Отвечаю: С-400 была продана туркам с пониженными боевыми возможностями, а еще она устроена так, что если кто-то посторонний попытается влезть в ее электронное «нутро», сложнейшая аппаратура выходит из строя и ее невозможно починить без российских спецов. Продажа таких систем за пределы России предусматривает обязательное техническое сопровождение боевой техники, - потом у не думаю, что наши инженеры концерна «Алмаз-Антей» будут ездить в США для ремонта С-400 или возить туда запчасти…

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

Соглашение о поставке Турции четырех дивизионов С-400 «Триумф» было заключено в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составила 2,5 миллиарда долларов (половину покроет российский кредит). Поставки систем в Турцию начались в июле 2019-го. Из-за опасения утечки через С-400 «Триумф» данных, раскрывающих возможности американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, Вашингтон приостановил поставку Анкаре этой техники.

Но всего несколько месяцев назад появились некоторые свидетельства о том, что Анкара все же согласилась продать Вашингтону С-400 «Триумф». Сумма сделки оценивалась в 10 млрд. долларов, что кажется маловероятным. Но , если учитывать размер этой бешенной суммы, такие слухи могут быть вполне правдоподобными. Непорядочность Эрдогана стоит очень дорого.

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