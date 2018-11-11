США предложили Украине помощь в развитии энергетической инфраструктуры

Частные компании и правительственные структуры США готовы оказать Украине помощь в развитии энергетической инфраструктуры. Об этом в ходе визита на Украину заявил министр энергетики США Рик Перри.

По его словам, для достижения «экономической свободы» на Украине необходимо развивать энергетическую инфраструктуру.

«Наша цель этого визита — передать украинскому правительству, что есть как частные компании, так и правительственные структуры США, которые готовы к длительному партнёрству на этом пути», — цитирует Перри пресс-служба американского посольства на Украине.

Ранее сообщалось, что министр энергетики США посетит Польшу и Украину.