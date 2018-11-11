Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вы всё врете: Порошенко вывел из себя вопрос о рукопожатии Трампа
Путин и Трамп в Париже будут говорить и закусывать
Путин: По просьбе организаторов мы не договаривались о встрече с Трампом. Мы гот...
«Планировался день икс»: СМИ сообщили о подготовке немецкими военными заговора с...
Главная / Украина

США предложили Украине помощь в развитии энергетической инфраструктуры

11 ноября 2018, 18:39  •  97 • Украина
Частные компании и правительственные структуры США готовы оказать Украине помощь в развитии энергетической инфраструктуры. Об этом в ходе визита на Украину заявил министр энергетики США Рик Перри.
 
Reuters
 

По его словам, для достижения «экономической свободы» на Украине необходимо развивать энергетическую инфраструктуру.

«Наша цель этого визита — передать украинскому правительству, что есть как частные компании, так и правительственные структуры США, которые готовы к длительному партнёрству на этом пути», — цитирует Перри пресс-служба американского посольства на Украине.

Ранее сообщалось, что министр энергетики США посетит Польшу и Украину.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

97
Источник
Похожие новости
11 ноября 2018, 15:24
Политолог прокомментировал сравнение Крыма с жемчужиной
10 ноября 2018, 23:09
Период полураспада: в Верховной раде предупредили о возможном развале Украины
11 ноября 2018, 18:39
В Госдуме оценили слова генерала Украины о «срыве» вступления страны в НАТО

10 ноября 2018, 16:39
Политолог прокомментировал слова депутата Рады о возможном развале Украины
10 ноября 2018, 13:24
«Репрессивное решение»: швейцарский суд запретил операторам «Северного потока» делать выплаты «Газпрому»
11 ноября 2018, 15:39
Молдавские унионисты накануне выборов ищут поддержки на Западе
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
08 ноября 2018, 20:54
Путин присутствовал при битве Лукашенко с Пашиняном
05 ноября 2018, 13:24
В Сирии опять погибло много россиян
10 ноября 2018, 07:09
Россия напомнила Демократической партии США, что не подчиняется американским судам
06 ноября 2018, 03:54
Что Шойгу сделал в армии за шесть лет
06 ноября 2018, 02:09
«Почти все производственные мощности находятся в России»: сможет ли Украина восстановить свою систему ПВО
10 ноября 2018, 02:09
Донбасс: «Скажите уже - мы возвращаемся на Украину или интегрируемся с Россией?»
07 ноября 2018, 07:39
Из рядов ВСУ дезертировали 33,7 тысячи военнослужащих, половина с оружием - прокурор Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.