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США предложили Украине помощь в развитии энергетической инфраструктуры
11 ноября 2018, 18:39 • 97 • Украина
Частные компании и правительственные структуры США готовы оказать Украине помощь в развитии энергетической инфраструктуры. Об этом в ходе визита на Украину заявил министр энергетики США Рик Перри.
Reuters
По его словам, для достижения «экономической свободы» на Украине необходимо развивать энергетическую инфраструктуру.
«Наша цель этого визита — передать украинскому правительству, что есть как частные компании, так и правительственные структуры США, которые готовы к длительному партнёрству на этом пути», — цитирует Перри пресс-служба американского посольства на Украине.
Ранее сообщалось, что министр энергетики США посетит Польшу и Украину.
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