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США предложили Турции начать "тройную игру" с Украиной и Россией

20 марта 2022, 08:45  •  59 • Политика
Если Анкара передаст Киеву русские системы ПВО С-400, США "отблагодарят" её возобновлением поставок в Турцию бомбардировщиков F-35. С таким предложением выступили американские власти.
Власти США предложили Турции начать "тройную игру" с Украиной. В частности, от Анкары ждут передачи купленных у России систем ПВО С-400 украинским военным. Об этом сообщает агентство Reuters.
В сообщении говорится, что Вашингтон уже не раз озвучивал эту идею во время переговоров с турецкими коллегами, однако реакции до сих пор не последовало.
Ранее экс-сотрудник ЦРУ, глава обучающего и исследовательского центра о разведке Intelligence Project Паул Колбе также говорил об идее "тройной игры". Он уверен, что если турки отправят свои С-400 на Украину для атак на русские военные самолёты, то Штаты поставят Анкаре другие системы ПВО взамен. Кроме того, Вашингтон готов в таком случае возобновить поставки в Турцию истребителей-бомбардировщиков F-35.
США сегодня упорно ищут в разных странах ЗРК русского производства, чтобы поставить их на Украину для противодействия русским.

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