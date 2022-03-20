США предложили Турции начать "тройную игру" с Украиной и Россией

Если Анкара передаст Киеву русские системы ПВО С-400, США "отблагодарят" её возобновлением поставок в Турцию бомбардировщиков F-35. С таким предложением выступили американские власти.

Власти США предложили Турции начать "тройную игру" с Украиной. В частности, от Анкары ждут передачи купленных у России систем ПВО С-400 украинским военным. Об этом сообщает агентство Reuters.

В сообщении говорится, что Вашингтон уже не раз озвучивал эту идею во время переговоров с турецкими коллегами, однако реакции до сих пор не последовало.

Ранее экс-сотрудник ЦРУ, глава обучающего и исследовательского центра о разведке Intelligence Project Паул Колбе также говорил об идее "тройной игры". Он уверен, что если турки отправят свои С-400 на Украину для атак на русские военные самолёты, то Штаты поставят Анкаре другие системы ПВО взамен. Кроме того, Вашингтон готов в таком случае возобновить поставки в Турцию истребителей-бомбардировщиков F-35.

США сегодня упорно ищут в разных странах ЗРК русского производства, чтобы поставить их на Украину для противодействия русским.