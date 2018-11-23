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США предложили союзникам отказаться от оборудования Huawei за финансовую помощь
23 ноября 2018, 10:24 • 93 • Политика
Правительство США обратилось к ключевым союзникам по всему миру с призывом о прекращении использования оборудования китайской телекоммуникационной компании Huawei, которую Вашингтон подозревает в скрытом шпионаже. При этом власти США предлагают государствам, которые в итоге откажутся от китайского оборудования, финансовую помощь.
Информацию об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным неназванных источников издания, в настоящее время Вашингтон высказал свои озабоченности на этот счет представителям властей, а также руководителям крупных телекоммуникационных компаний, где используется оборудование производства Huawei. Отмечается, что США обратились к странам-партнерам по данной теме.
В числе дружественных стран, отмечает WSJ, — Италия, Германия и Япония. Правительство Штатов отметило, что готово даже увеличить финпомощь для тех государств, которые прислушаются и откажутся от китайского оборудования для закупки другого оборудования.
В издании напомнили, США неоднократно утверждали, что КНР может заниматься осуществлением кибератак или электронным шпионажем с помощью телекоммуникационного оборудования своих компаний. Также в Вашингтоне опасаются того, что Поднебесная попытается взломать сети.
Больше всего опасений за те локации, где расположены американские военные базы, так как большая часть данных с американских военных объектов передается через обычные коммерческие сети.
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