Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Нужна ли России реформа Совбеза ООН? (Камран Гасанов)
Украинский «ответ на российские санкции» завершился позорным сливом (Руслан Оста...
Испания: Гибралтар принадлежит нам, а не британцам
Bellingcat приписал ГРУ агента-организатора попытки переворота в Черногории
Главная / Политика

США предложили союзникам отказаться от оборудования Huawei за финансовую помощь

23 ноября 2018, 10:24  •  93 • Политика
Правительство США обратилось к ключевым союзникам по всему миру с призывом о прекращении использования оборудования китайской телекоммуникационной компании Huawei, которую Вашингтон подозревает в скрытом шпионаже. При этом власти США предлагают государствам, которые в итоге откажутся от китайского оборудования, финансовую помощь.
Информацию об этом сообщает The Wall Street Journal. По данным неназванных источников издания, в настоящее время Вашингтон высказал свои озабоченности на этот счет представителям властей, а также руководителям крупных телекоммуникационных компаний, где используется оборудование производства Huawei. Отмечается, что США обратились к странам-партнерам по данной теме.
В числе дружественных стран, отмечает WSJ, — Италия, Германия и Япония. Правительство Штатов отметило, что готово даже увеличить финпомощь для тех государств, которые прислушаются и откажутся от китайского оборудования для закупки другого оборудования.
В издании напомнили, США неоднократно утверждали, что КНР может заниматься осуществлением кибератак или электронным шпионажем с помощью телекоммуникационного оборудования своих компаний. Также в Вашингтоне опасаются того, что Поднебесная попытается взломать сети.
Больше всего опасений за те локации, где расположены американские военные базы, так как большая часть данных с американских военных объектов передается через обычные коммерческие сети.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

93
Источник
Похожие новости
23 ноября 2018, 10:24
Пхеньян обвинил Вашингтон в «безобразном отношении» к правам детей из-за санкций против игрушек
23 ноября 2018, 00:39
СМИ Порошенко льют на головы украинцев тонны пропагандистской дезинформации - олигарх Коломойский
23 ноября 2018, 00:39
Порошенко: «Украина существенно усилит восточный фланг Альянса»

22 ноября 2018, 18:09
Большая пресс-конференция Путина может состояться 20 декабря, не исключили в Кремле
22 ноября 2018, 14:54
Представителем Киева в контактной группе по Донбассу стал генерал СБУ, награжденный за заслуги перед Польшей
23 ноября 2018, 03:54
18 невъездных: Франция объявила наказание Эр-Рияду за смерть Хашкаджи
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
23 ноября 2018, 03:39
«Предпринимает манёвр»: что стоит за заявлением Турции о готовности приобрести америк...
23 ноября 2018, 07:09
Украинский «ответ на российские санкции» завершился позорным сливом (Руслан Осташко)
23 ноября 2018, 03:54
НАТО показал свое признание русскому «Буревестнику» - эксперт
23 ноября 2018, 03:54
Болгария с оговорками объявила о готовности присоединиться к «Турецкому потоку»
23 ноября 2018, 00:39
Задержан глава управления по работе с личным составом Минобороны - источник
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
17 ноября 2018, 16:28
Обледеневший мocт
17 ноября 2018, 00:12
Душенов 197. Москва предупредила: мы ударим первыми
21 ноября 2018, 04:56
Оппозиция Порошенко крепнет
17 ноября 2018, 03:09
Как Россия и Япония поделят Курилы
16 ноября 2018, 17:24
"Это ненормально": В Госдуме предложили проверить депутата, пытавшегося засунуть коллеге палец в ухо
20 ноября 2018, 00:54
«Искажённая информация о ситуации»: в России оценили заявления о советах США устроить «революцию» в Донбассе
22 ноября 2018, 11:39
«Заболел после встречи с Путиным»: СМИ намекнули на странное стечение обстоятельств смерти главы ГРУ Коробова
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.