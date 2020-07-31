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США предложили Германии скинуться на "войну" с Россией, чтобы "избежать мира в Европе"

31 июля 2020, 00:05  •  95 • В мире
США предложили Германии скинуться на "войну" и противостояние с Россией. Министр обороны США Марк Эспер достаточно откровенно заявил об этом во время пресс-конференции. Он заметил, что нужно "избегать мира в Европе", и предложил Германии "разделить расходы" на противостояние с Россией и "сдерживание" нашей страны.
Министр обороны США Марк Эспер, выступая в Пентагоне во время пресс-конференции, откровенно высказался о противостоянии с Россией. Эспер заявил, что Штаты собираются сократить своё военное присутствие в Старом Свете. Так, из Германии выведут около 12 тысяч солдат. Из них 5,6 тысяч передислоцируют в страны НАТО - для "сдерживания" нашей страны.
После этого Эспер откровенно высказался, что надо "избегать мира в Европе", и предложил Германии "скинуться" на противостояние.
"Скажу предельно ясно: Германия, на мой взгляд, - самая богатая страна Европы. Её расходы на оборону можно и следует увеличить… Я очень даже публично, а также в частных беседах с коллегами отмечал, насколько важно в рамках НАТО и любых других альянсов разделять бремя расходов, чтобы мы все могли сдерживать Россию и избегать мира в Европе", - заявил Эспер.
Он также напомнил, что Германия частично игнорировала свои взносы в НАТО. И не вносила тех 2%, которые должна была, пишет RT.

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