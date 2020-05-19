США предлагали Порошенко миллиард долларов за увольнение генпрокурора

Петр Порошенко. Фото: Str/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

В Киеве всплыли интересные подробности о влиянии американской администрации на украинскую власть

Отставку генпрокурора Незалежной, расследовавшего деятельность нефтегазовой компании Burisma и связанного с нею сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, в Вашингтоне оценили в $1 миллиард. Именно столько предлагали экс-президенту Украины Петру Порошенко в Госдепе. Об этом стало известно во вторник, 19 мая.

Аудиозаписи, подтверждающие эту информацию, опубликовал депутат Верховной рады Андрей Деркач. Первая сделана в декабре 2015 года. В разговоре госсекретарь США Джон Керри уговаривает Петра Порошенко заменить генпрокурора Виктора Шокина, поскольку Джо Байден "обеспокоен".

На другой записи уже сам Байден говорит Порошенко о необходимости уволить Шокина. "Если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на 1 миллиард долларов", – цитирует "Страна.ua" слова, предположительно, сказанные Байденом.

В ответ мужчина с голосом, похожим на Порошенко, сказал, что считает миллиард "сильной мотивацией" и готов сделать генпрокурором Украины Юрия Луценко. Интересно, что через несколько дней после того разговора Шокина отправили в отставку решением Верховной рады. Вскоре расследование по делу Burisma было передано Национальному антикоррупционному бюро Украины и постепенно сошло на нет.

Скандал вокруг нелегальной деятельности Burisma и связанного с нею сына бывшего госсекретаря Хантера Байдена вновь всплыл осенью 2019 г., когда нынешний глава Белого дома Дональд Трамп потребовал от нового президента Украины Владимира Зеленского возобновить расследование.

Ранее журналисты уже раскопали данные о том, что американская администрация предлагала большие деньги украинским властям за "сговорчивость".