США зафиксировали, что Украина договорилась с Китаем о поставке реактивных нескольких сотен реактивных двигателей для боевых самолетов.

Украина помогает производить Китаю - главному стратегическому противнику США – реактивные двигатели для самолетов. В США уже обвинили Украину в том, что она вооружает Китай на деньги американских налогоплательщиков.

Расследование на эту тему выпустило издание The Washington Times. По данным газеты, компания «Мотор Сич» уже поставила 20 двигателей в Китай. Всего же украинским производителем заключен контракт на предоставление Поднебесной 250 авиадвигателей на общую сумму около 400 млн долларов США.

Эксперты однозначно уверены, что таким образом Украина помогает решить Китаю проблемы с производством реактивных двигателей. Известно, что сами двигатели должны быть установлены на учебно-боевых самолетов JL-10.

В США эксперты по военно-промышленной отрасли прямо обвинили Украину в том, что страна берет деньги американских налогоплательщиков и на эти же средства наносит удар в спину самой Америке.