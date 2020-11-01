США пойдут войной на Россию и будут уничтожены: Американский офицер о плане ликвидации

Рано или поздно Вашингтон объявит России войну, уверен бывший офицер ВВС США, известный журналист и... пацифист Рон Риденур. В беседе с американским порталом Strategic Culture Foundation Рон Риденур подчеркнул, что Россия - сильное и независимое государство, которое несёт угрозу Вашингтону. Собственно, этим и определено будущее противостояние.

По словам Риденура, план по захвату Москвы разрабатывался в США на протяжении нескольких десятилетий. Безусловно, он менялся, но цель всегда была одна - порабощение. В конце Второй мировой войны США вместе с Великобританией пытались реализовать операцию "Немыслимое". СССР выставляли главным агрессором, однако, как подчеркнул американец, это противоречило банальной военной статистике.

"Достаточно знать, как сильно русский народ пострадал от войн, чтобы понять, что у него нет никакого желания ввязываться в новые конфликты", - передают позицию Риденура "ПолитИнфо".

Президенты в США меняются, однако риторика остаётся прежней, говорит Риденур. Тот же Барак Обама вёл одновременно семь войн. Практически все его предшественники также разворачивали военные конфликты. Не стал исключением и Дональд Трамп.

"Что-то пытался изменить Кеннеди, и его убили за это", - сказал Риденур.

В то же время американский офицер уверен, что, если США действительно пойдут войной на Россию, победы Штатам ждать не стоит. Поскольку "как только страна развяжет третью мировую войну, и в самой Америке начнётся экономический кризис". Против собственных властей пойдут американцы, которые сейчас выходят на улицы, например, в рамках повального движения Black Lives Matter, считает ветеран ВВС США.