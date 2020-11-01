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США пойдут войной на Россию и будут уничтожены: Американский офицер о плане ликвидации
01 ноября 2020, 17:25 • 127 • Политика
Американский офицер, ветеран ВВС Рон Риденур уверен, что США не оставят своей агрессивной риторики в отношении России. Штаты пойдут войной на Москву и будут уничтожены. Тем не менее власти США на протяжении десятилетий разрабатывают всё новые планы ликвидации русских.
Рано или поздно Вашингтон объявит России войну, уверен бывший офицер ВВС США, известный журналист и... пацифист Рон Риденур. В беседе с американским порталом Strategic Culture Foundation Рон Риденур подчеркнул, что Россия - сильное и независимое государство, которое несёт угрозу Вашингтону. Собственно, этим и определено будущее противостояние.
По словам Риденура, план по захвату Москвы разрабатывался в США на протяжении нескольких десятилетий. Безусловно, он менялся, но цель всегда была одна - порабощение. В конце Второй мировой войны США вместе с Великобританией пытались реализовать операцию "Немыслимое". СССР выставляли главным агрессором, однако, как подчеркнул американец, это противоречило банальной военной статистике.
"Достаточно знать, как сильно русский народ пострадал от войн, чтобы понять, что у него нет никакого желания ввязываться в новые конфликты", - передают позицию Риденура "ПолитИнфо".
Президенты в США меняются, однако риторика остаётся прежней, говорит Риденур. Тот же Барак Обама вёл одновременно семь войн. Практически все его предшественники также разворачивали военные конфликты. Не стал исключением и Дональд Трамп.
"Что-то пытался изменить Кеннеди, и его убили за это", - сказал Риденур.
В то же время американский офицер уверен, что, если США действительно пойдут войной на Россию, победы Штатам ждать не стоит. Поскольку "как только страна развяжет третью мировую войну, и в самой Америке начнётся экономический кризис". Против собственных властей пойдут американцы, которые сейчас выходят на улицы, например, в рамках повального движения Black Lives Matter, считает ветеран ВВС США.
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