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США повторяют худший опыт СССР: "Модель доброго дедушки разрушит цивилизацию"

31 мая 2021, 14:30  •  158 • Политика
Обозреватель французской газеты Le Figaro Матье Бок-Коте отмечает, что распространяя свою идеологию по всему миру, США относятся к сопротивляющимся им странам как к мятежным провинциям. Рождённый в университетских стенах принцип неопределённой гендерной идентичности активно экспортируется в Европу и становится для американцев стандартом для всех обществ. В этом смысле автор Le Figaro считает, что США перенимают передачу “революционного факела" от СССР к США. Матье Бок-Коте отмечает, что американцы не случайно потратили много времени для изучения Советского Союза и переняли от него худшие черты. Причём на фоне нынешних США СССР выглядит даже привлекательнее.
При этом автор французского издания отмечает, что как в самих США, так и в Европе складывается идеализированный образ президента Джо Байдена. Если ещё вчера его считали крайне ненадёжным политиком, то теперь он окружён ореолом смелости и уверенности. Всё чаще слышны сравнения Байдена с Рузвельтом.
"Он принимает черты доброго старичка, посвятившего своё правление примирению расколотой страны", - констатирует публицист.
Тем не менее Матье Бок-Коте призывает не очаровываться сложившимся образом и распространяемой им по всему миру идеологии.
"Эта модель ведёт нашу цивилизацию к пропасти, пока человек, похожий на доброго дедушку, думает, что принесёт ей мир для всего поколения", - пишет Матье Бок-Коте.

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