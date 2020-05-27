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США поверили в "Северный поток - 2"
27 мая 2020, 11:55 • 164 • Политика
В разгар предвыборной борьбы американские партии объединились, чтобы помешать строительству российского газопровода
Решение США ввести новые санкции против проекта "Северный поток – 2" свидетельствует о том, что американцы признали наличие у России возможности довести строительство до конца. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Еще в феврале... министр энергетики США заверял партнеров, что, дескать, Россия не сможет достроить "Северный поток – 2" в условиях американских санкций, потому что у нее нет необходимых технологий", – написал Косачев в "Фейсбук".
Действительно, тогда из-за угроз Вашингтона стройку покинул швейцарский подрядчик, и прокладку труб по дну Балтийского моря пришлось приостановить. Но "Газпром" направил к берегам Дании имеющийся у него трубоукладчик "Академик Черский", который после модернизации сможет закончить глубоководные работы. Однако некоторые западные эксперты поспешили заявить, что у России нет опыта таких работ, поэтому у нее ничего не выйдет.
"Нынешние санкционные угрозы свидетельствуют: американцы все же в нас верят, причем больше, чем кто-либо другой", – сделал вывод Косачев.
Новыми санкциями против "СП – 2" накануне пригрозил посол США в Германии Ричард Гренелл. По его словам, документ уже успели согласовать и республиканцы, и демократы, несмотря на проходящую сейчас в США предвыборную кампанию.
Вообще, Гренелл в последние дни делает много громких заявлений. В том числе указывает Берлину на недоплату в бюджет НАТО. Подобное поведение американского дипломата Косачев считает "хамским". Но удручает российского сенатора другое, а именно "деградация Америки из глобальной державы... в агрессивного своекорыстного диктатора".
Даже сейчас, в период глобальной борьбы с коронавирусом, Вашингтон не откликнулся на призывы авторитетных политиков прекратить санкционное давление на и так ослабленные страны. Более того, американцы не учитывают интересы даже собственных партнеров: понимая, как трудно будет Евросоюзу восстанавливать экономику после коронавирусного кризиса, Вашингтон все равно пытается лишить его дешевого топлива.
"США превратились в мирового шантажиста №1, от которого страдают даже собственные союзники", – констатировал Косачев.
Ранее печальную судьбу "Северному потоку – 2" предсказали в Киеве. Там уверены, что даже введенная в эксплуатацию труба не обрадует Россию, поскольку покупателей на поставляемый газ не найдется: потенциальные партнеры испугаются санкций. Своими мыслями по поводу газопровода и возней вокруг него американцев и прочих противников проекта на днях поделился глава МИД РФ Сергей Лавров.
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