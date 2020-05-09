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США потребовали у России отказать от "Кинжалов" и "Посейдонов"

09 мая 2020, 13:10  •  34 • Политика
Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ранее Америка не захотела продлевать ДСНВ
После того, как американские власти не изъявили желания продлевать договор по стратегическим наступательным вооружениям, в США назвали условия, которые могут сподвигнуть их передумать.
Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что договор должен включать новые оружейные системы. Об этом он сообщил в интервью с изданием Washington Times. Он утверждает, что сделать этого невозможно из-за текущего состояния российской экономики. По словам Биллингсли, из-за вспышки коронавируса Россия “находится в руинах” – в первую очередь, из-за цен на нефть.
Также утверждается, что Россия должна свернуть 5 программ: комплексы “Кинжал”, “Сармат” и “Авангард”, система “Посейдон” и крылатая ракета с ядерным двигателем “Буревестник”. Кроме того, страна должна объяснить США, почему им выгодно участвовать в этом договоре.
Американцы готовы приступить к переговорам по ДСНВ только в том случае, если Россия привлечет к ним Китай. По утверждению Биллингсли, это обеспечит “больше уверенности, больше открытости, больше транспарентности”.
Ранее СМИ сообщили о том, что США выпустили универсальные "Джавелины" для российской брони.

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