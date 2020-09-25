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США потребовали от Украины распилить русский корабль для продажи. И обманули

25 сентября 2020, 18:00  •  200 • Политика
После развала Советского Союза продажа военных кораблей рассматривалась как обычная сделка - вовсе не предательство. Вот и Украина торговала доставшимся "в наследство" от русских. Так, например, было с "Варягом", но это не единственный случай. О другом примечательном инциденте в беседе с Царьградом рассказал сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов.
Несколько дней назад китайское издание Sohu рассказало о продаже Украиной корабля "Варяг". Китайцы, как писали авторы, получили недостроенный корабль со всем русским "наследством", хотя ранее была договорённость снять турбину. Мол, поэтому, когда китайские партнёры увидели такой подарок, радости их не было предела - "чуть не расплакались", писали авторы.
В беседе с Царьградом сопредседатель Союза ветеранов боевых служб ВМФ Виктор Блытов отметил, что сделка действительно состоялась. Но вопрос с турбиной был более сложным. Дело в том, что вместе с кораблём китайцы переманили к себе и украинских специалистов. Работы дома всё равно не было, так что те согласились. И естественно, они понимали, что корабль предстоит доводить до ума. Поэтому и не стали рушить его. Ну зачем себе вредить? Кстати, Блытов скорректировал авторов Sohu. Как правило, при передаче кораблей перепиливаются главные валы. Издание же писало, что уничтожить должны были турбину.
"Когда распался Советский Союз, на украинских заводах - имени 61 коммунара, Черноморском судостроительном заводе - осталось значительное количество заложенных и спущенных кораблей, которые находились в режиме достройки. В том числе "Варяг", "Ульяновск", "Адмирал Лобов". Были заложены и другие корпуса, которые после порезали. Хотя украинцы не хотели резать - они надеялись эти заводы запустить, чтобы выполнить заказы и получить за это деньги от России".
Однако не случилось, денег попросту не было. Но инцидент с "Варягом" был не единственным, отметил Блытов. Передать пытались и "Ульяновск". Выкупить корабль хотели американцы, но только по частям:
"С "Ульяновском" была другая схема. Корабль разрезали на куски три на шесть метров, чтобы затем продать США. Предлагали большие деньги... Приехал американец, они заключили договор, но... Украине ничего не заплатили. Хотя корабль к этому моменту уже разрезали", - рассказал Блытов.
До сих на Черноморском судостроительном заводе лежат куски первого нашего большого атомного авианосца, подчеркнул собеседник Царьграда. Безусловно, в тот момент украинцы были заинтересованы продать корабль, поскольку денег для завода и рабочих не хватало. Но США обманули.

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