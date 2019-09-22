США потребовали от России уважения к иеговистам, осужденным за экстремизм

Об этом сообщается в публикации главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, опубликованной в субботу.

"Глубоко обеспокоены решением суда в Саратове заключить в тюрьму шесть членов организации "Свидетели Иеговы" за их мирную религиозную деятельность", - заявила дипломат в своем Twitter. США призывают власти России уважать права своих граждан на свободу вероисповедания, а также прекратить ложные обвинения "Свидетелей Иеговы" в экстремизме, написала она.

Ранее в пятницу Ленинский суд Саратова признал 6 членов этой организации виновными в преступлениях, предусмотренных ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Судьи назначили осужденным наказание в виде лишения свободы в колонии общего режима на сроки от 2 до 3 лет.