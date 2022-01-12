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США потребовали от России "прозрачности военных учений" у границ Украины
12 января 2022, 05:30 • 136 • Политика
"Атмосферу деэскалации" в Госдепе назвали главным требованием для прогресса в переговорах Вашингтона и Москвы.
Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, выступая перед журналистами, описал, как, по мнению администрации США должна проходить деэскалация ситуации вокруг Украины. По его словам, в Белом доме исходят из того, что Москва должна обеспечить "прозрачность военных учений" на территории России.
Представитель Госдепа заявил, что деэскалация с точки зрения США означает возвращение военных армии России в казармы, а тяжёлого вооружения в места обычной дислокации. По его словам, такие действия способствовали бы снижению напряжённости.
"Это означало бы прозрачность вокруг любых легитимных учений, которые проходили бы на территории России", - сказал Прайс.
"Атмосферу деэскалации" руководитель пресс-службы Госдепа назвал главным требованием для прогресса в переговорах Вашингтона и Москвы.
Заявление Прайса встало в один ряд с периодическими предсказаниями о возможном вторжении России на Украину, которые в последнее время высказывают на Западе и в самом Киеве. В Кремле неоднократно называли такие обвинения необоснованными, при этом там не исключили возможных провокаций для их оправдания.
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