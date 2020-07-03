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США потребовали от России прекратить разработку радиоактивных ракет

03 июля 2020, 12:00  •  83 • Политика
Фото: US Navy/Navy Media Content Operations/www.globallookpress.com
Под запрет должны попасть системы "Посейдон" и "Буревестник"
Производство российских ракет проектов Skyfall и Poseidon должно быть остановлено. Об этом заявил спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Он не стал утверждать, что именно эти ракеты стали причиной повышения уровня радиации в Швеции, но заявил, что и "Буревестник", и "Посейдон" – это "ужасные" разработки.
"Независимо от того, ответственны ли они за последний инцидент, Россия должна отложить эти проекты", – написал Биллингсли в "Твиттер".
Чтобы быть более убедительным, американский чиновник указал, что Россия могла бы сэкономить, отказавшись от "бессмысленной траты денег впустую" на эти ракеты. Кроме того, он напомнил, что действующее российско-американское соглашение о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3 на данные проекты не распространяется, и призвал включить их в будущий договор.
На прошлой неделе в западных СМИ появились сообщения о повышении уровня радиации в атмосфере над частью Северной Европы, передает телеканал "360". Некоторые издания поспешили написать, что причина – в испытаниях Россией одной из новых ракет. Эксперты МАГАТЭ уже дали свою оценку произошедшему.
Срок действия договора СНВ-3 заканчивается в феврале 2021 года. США отказываются продлевать соглашение и не идут на переговоры по согласованию нового документа. Одним из условий Вашингтон ставит подключение к переговорному процессу Пекина. Однако китайская сторона отказывается брать на себя ограничения по разработке стратегических вооружений.
Ранее в США назвали новую российскую систему "Посейдон" "царь-торпедой" и заявили, что не пожалеют денег на разработку системы противодействия. При этом в РФ сообщают, что комплекса "Посейдон" в готовом виде еще нет, испытания лишь некоторых элементов торпеды назначены на осень 2020 года.

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