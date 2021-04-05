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США потребовали от России объяснений о войсках на границе с Украиной

05 апреля 2021, 23:40  •  99 • Политика
Фото: Michael Reynolds - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com
В Вашингтоне уверены, что Москва таким образом запугивает Киев
Вашингтон попросил Москву объяснений в связи с сообщениями о передвижениях российских войск вблизи границ с Украиной. Об этом сообщил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс в понедельник, 5 апреля.
"Мы попросили, чтобы Россия представила объяснения в связи с этими провокациями... однако, что наиболее важно, мы дали понять напрямую нашим украинским партнерам, а также России, что мы поддерживаем Украину перед лицом этого запугивания и агрессии", – цитирует РИА "Новости" американского дипломата.
Прайс подчеркнул, что в Вашингтоне рассматривают действия Москвы, включая "наращивание сил у границы с Украиной", "эскалацией ситуации" с российской стороны.
Между тем, представитель Госдепа не смог ответить на вопрос журналиста о том, видят ли в США "угрозу" в передислокации сил суверенного государства на собственной территории.
В последнее время в западных СМИ происходит форменная истерия вокруг передвижений военных и техники ВС РФ на своей земле, в упор не замечая ровно такую же активность ВСУ в границах Незалежной и особенно на подконтрольной киевскому режиму части Донбасса.
Ранее сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже вынужден был отвечать на упреки иностранных журналистов по поводу передислокации российских войск. Голос Кремля заявил, что "никто не блуждал и не блуждает", а наши армейские подразделения находятся там, где им положено.
Позже замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Москва и Вашингтон на высшем уровне ведут диалог о происходящем в Незалежной. Он призвал американские власти озаботиться не передвижением российских военных внутри Федерации, а неисполнением Киевом Минских соглашений.
Напомним, на прошлой неделе из-за массового вброса в западных СМИ и через соцсети сообщений о передислокации наших военных американское издание Politico вышло со статьей, в которой утверждалось о приведении сил Пентагона в Европе до самого высокого уровня боеготовности "после возобновления боевых действий между поддерживаемыми Россией сепаратистами и украинскими солдатами" на востоке Незалежной.

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