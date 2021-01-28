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США потребовали от России и Турции убраться из Ливии

28 января 2021, 22:10  •  96 • Политика
Фото: Alberto Pezzali/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Вашингтоне считают, что североафриканская страна уже самостоятельно может объединить все политические силы государства
Россия и Турция должны немедленно вывести свои войска из Ливии, а также убрать оттуда наемников. Об этом заявил временный поверенный в делах США при ООН Ричард Миллс.
По его словам, эта североафриканская страна сейчас стоит на пороге критического поворотного момента – она на пути к объединенному правительству, национальным выборам и прекращению конфликта. Сами ливийские стороны теперь должны воспользоваться представившейся возможностью, чтобы выбрать временную национальную исполнительную власть, отметил американский дипломат.
"Мы призываем все внешние стороны, в том числе Россию, Турцию и ОАЭ, уважать суверенитет Ливии и немедленно прекратить всякую военную интервенцию в Ливии. В соответствии с октябрьским соглашением о прекращении огня мы призываем Турцию и Россию немедленно начать вывод своих войск из страны и вывести иностранных наемников и военных доверенных лиц, которых они наняли, финансировали, размещали и поддерживали в Ливии", – приводятся слова Миллса на сайте миссии Штатов в ООН.
Дипломат сообщил, что Вашингтон беспокоит тот факт, что продолжают обнаруживать места массовых захоронений в районах, освобожденных Ливийской национальной армией (ЛНА), а также "масштабы нарушений прав человека и норм международного гуманитарного права в Ливии во время гражданской войны".
Для независимого расследования международная миссия должна получить "безопасный и беспрепятственный доступ на всю территорию" этой страны, подчеркнул американский представитель.
Москва неоднократно опровергала наличие российских военнослужащих на территории Ливии. Так, в декабре 2019 г. глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слухами информацию о том, что на стороне ЛНА якобы воюют наши наемники.

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