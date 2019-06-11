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США потребовали от Лондона выдать Ассанжа. Но есть нюанс - WP

11 июня 2019, 09:24  •  121 • Политика
The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщил о том, что США всё же затребовали от Лондона выдать им основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Запрос об экстрадиции был направлен ещё в четверг. Но тот же источник указал на один нюанс: договор с Великобританией запрещает Вашингтону преследовать Ассанжа за любые предполагаемые преступления, помимо тех, которые указаны в запросе о выдаче.
Шансы на выдачу основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Соединённым Штатам увеличились. Минюст США послал Лондону официальный запрос на экстрадицию журналиста. Требование было выдвинуто британской стороне ещё в четверг, но известно об этом стало только сейчас. И то лишь со слов источника.
В частности, о направленном запросе на выдачу Ассанжа сообщает The Washington Post со ссылкой на неназванного американского чиновника.
В статье же указывается и на то, что официальный запрос об экстрадиции "делает маловероятными дальнейшие обвинения США против основателя WikiLeaks".
Именно на этот небольшой, но важный нюанс обращает внимание собеседник газеты. Он отметил, что по договору, который существует между Вашингтоном и Лондоном, США должны были сделать запрос в течение 60 дней после ареста Ассанжа. Он, напомним, был арестован в эквадорском посольстве в Лондоне 11 апреля.
Но согласно договору между странами по основателю WikiLeaks, со стороны Америки запрещается преследовать Ассанжа "за любые предполагаемые преступления, помимо тех, которые указаны в запросе о выдаче, если только эти действия не совершаются после его выдачи".
Издание напоминает, что сейчас обвинение против Ассанжа содержит 18 пунктов, включая нарушении Закона о шпионаже, а также сговор с целью взлома правительственного компьютера.

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