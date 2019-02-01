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США потребовали от Асада более 300 млн долларов за гибель журналистки
01 февраля 2019, 01:54 • 49 • Политика
Американский суд признал правительство президента Сирии Башара Асада ответственным за гибель журналистки Мэри Колвин. Официальный Дамаск обязали выплатить 302 миллиона долларов родственникам погибшей.
Напомним, что Колвин вместе с ещё одним работником прессы, французским фотографом Реми Ошлик, погибла в 2012 году при обстреле сирийского города Хомс. Летом 2016 года семья Колвин обвинила сирийские власти в том, что они избрали студию, в которой журналистка работала, в качестве цели для артиллерийского удара преднамеренно.
Со своей стороны президент Башар Асад, комментируя данный инцидент, отметил, что Колвин находилась на территории Сирии нелегально. Он назвал её смерть случайностью.
Судья Эми Берман Джексон принял в юридической тяжбе сторону родственников погибшей. Сумма в размере 302 миллионов долларов была присуждена им в качестве компенсации на основании ряда судебных прецедентов в исках такого рода.
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