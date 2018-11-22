Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Есть версия, что это могло быть указанием сверху»: журналисты RT о депортации и...
Еще 74 участника госпереворота в Турции получили пожизненные сроки - СМИ
«Отстоять свои интересы»: будет ли Греция присоединяться к проекту газопровода «...
На поимке преступников можно ставить крест: Эксперты о будущем Интерпола
Главная / Политика

США потребовали как можно скорее начать переговоры в Йемене

22 ноября 2018, 05:09  •  58 • Политика
Госдеп США потребовал от йеменских хуситов как можно скорее сесть за стол переговоров с правительством страны и запустить диалог по мирному урегулированию конфликта. С таким заявлением выступила в эту среду официальный спикер американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.
Она пояснила, что специальный посланник ООН уже отметил готовность шиитских повстанцев и правительства к дипломатическому урегулированию конфликта. США приветствуют это намерение, тем не менее оно должно быть реализовано «без дальнейшего промедления».
США, подчеркнула Науэрт, призывает стороны гражданской войны выполнить взятые на себя обязательства. Если они и дальше будут «настаивать на условиях поездки» в Швецию — именно там должны состояться переговоры — то это поставит под сомнений искренность их стремлений найти мирное разрешение конфликта.
«Настало время для прямых переговоров и для выстраивания мер взаимного доверия», — резюмировал Науэрт.
Напомним, что гражданская война в Йемене продолжается с 2015 года. С марта 2015 года на стороне правительственных сил также сражается коалиция государств, собранных под эгидой Саудовской Аравии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

58
Источник
Похожие новости
21 ноября 2018, 16:09
«Не съел, так надкусал. То есть нагадил»: полковник запаса о позиции Киева по Интерполу
21 ноября 2018, 16:09
Пять самых странных инициатив депутатов Госдумы
21 ноября 2018, 06:24
«Мы выступаем за отмену права вето»: Украина призвала к реформированию Совбеза ООН

22 ноября 2018, 01:54
«Они угнаться не могут»: Эксперт назвал причину неприязни США к С-400
21 ноября 2018, 22:39
На поимке преступников можно ставить крест: Эксперты о будущем Интерпола
21 ноября 2018, 09:39
«Из Киева разглядели»: На Украине заявили о «проседании» Крымского моста
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
19 ноября 2018, 07:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 18.11.18
17 ноября 2018, 21:09
«Если не будет боекомплекта, то задавлю»: Украинский армеец заявил, что готов убивать детей в Донбассе
17 ноября 2018, 07:54
Поражение чемпионов мира, разгром Украины и покер экс-игрока «Спартака»: обзор игрового дня Лиги наций
18 ноября 2018, 13:24
Гиперболоид инженера Гриффина: США ответят России и Китаю
20 ноября 2018, 20:39
Разъяснил по-пацански: «Сокурсник Путина» рассказал украинцам «правду» о российском президенте
19 ноября 2018, 18:39
«Это не пройдет с Донбассом»: США планируют новый «майдан»
20 ноября 2018, 10:39
На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.