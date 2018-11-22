США потребовали как можно скорее начать переговоры в Йемене

Госдеп США потребовал от йеменских хуситов как можно скорее сесть за стол переговоров с правительством страны и запустить диалог по мирному урегулированию конфликта. С таким заявлением выступила в эту среду официальный спикер американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт.

Она пояснила, что специальный посланник ООН уже отметил готовность шиитских повстанцев и правительства к дипломатическому урегулированию конфликта. США приветствуют это намерение, тем не менее оно должно быть реализовано «без дальнейшего промедления».

США, подчеркнула Науэрт, призывает стороны гражданской войны выполнить взятые на себя обязательства. Если они и дальше будут «настаивать на условиях поездки» в Швецию — именно там должны состояться переговоры — то это поставит под сомнений искренность их стремлений найти мирное разрешение конфликта.

«Настало время для прямых переговоров и для выстраивания мер взаимного доверия», — резюмировал Науэрт.

Напомним, что гражданская война в Йемене продолжается с 2015 года. С марта 2015 года на стороне правительственных сил также сражается коалиция государств, собранных под эгидой Саудовской Аравии.