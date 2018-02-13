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США потратят более $6 млрд на программу "сдерживания" России в Европе

13 февраля 2018, 02:39  •  69 • Политика
В рамках программы Белый дом предоставит Украине $250 миллионов на "защиту территориального суверенитета".
Министерство обороны США собирается увеличить расходы на "Европейскую инициативу сдерживания", ассигновав на нее более $6,3 миллиарда в следующем финансовом году. Об этом стало известно из опубликованного Белым домом проекта федерального бюджета США на 2019 финансовый год.
Как отмечается в сопроводительной записке, бюджет просит более $6,3 миллиарда на "Европейскую инициативу сдерживания" Министерства обороны США. Программа предполагает увеличить "заслуживающее доверия" американское военное присутствие в Европе и нарастить "способности партнеров".
Основной целью программы названо "противостояние агрессии со стороны России в регионе", говорится в тексте документа. Инициатива предполагает выстроить "агрессивный график" совместных военных учений США с союзниками по НАТО и другими партнерами в Восточной Европе.
В частности, планируется дислоцировать в Польше один батальон сухопутных войск США. Кроме того, Киеву будет предоставлено $250 миллионов для защиты "территориального суверенитета", говорится в запросе.

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