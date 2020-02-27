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США потеряли - РФ нашла: Российские ВКС 12 лет следят за американской "космической" сумкой

27 февраля 2020, 14:54  •  75 • Политика
Российские ВКС следят за потерянной 12 лет назад американским астронавтом сумкой. "Все эти объекты находятся у нас в каталоге", - сообщил начальник отделения боевых алгоритмов и программ Главного центра разведки космической обстановки.
Уже на протяжении 12 лет специалисты Военно-космических сил России отслеживают движение сумки, которую потеряла в открытом космосе американская астронавтка. Об этом рассказал начальник отделения боевых алгоритмов и программ Главного центра разведки космической обстановки Роман Фаттахов.
Речь идёт об истории, приключившейся с астронавткой США Хайдер Стефанишин-Пайпер. Во время выхода в открытый космос она потеряла сумку с инструментами. Стоимость пропажи - свыше 100 тысяч долларов.
Одна из американских астронавтов, действительно, потеряла сумку, когда выходила в открытый космос. Все эти объекты находятся у нас в каталоге, - рассказал Роман Фаттахов в программе "Военная приёмка".
Согласно последним данным, на орбите Земли находится свыше 2200 действующих и более 5000 вышедших из строя аппаратов, а также порядка 4000 фрагментов космического мусора. Назревающую проблему призвана решить инициатива инженера-исследователя холдинга "Российские космические системы" Марии Барковой по созданию мусороперерабатывающего комплекса на околоземной орбите, пишет "Вечерняя Москва".

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