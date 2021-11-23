США потерпели крах в попытке доказать Европе "российское вторжение" на Украину

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В Брюсселе заявили, что Вашингтон пытается вызвать озабоченность неподтвержденными сообщениями

Соединенные Штаты не смогли убедить Европейский союз в том, что Москва неким образом готовит нападение на Украину. Об этом пишут американские медиа, ссыляась на источники в Брюсселе.

Ранее в средствах массовой информации появились сообщения со ссылкой на представителей американских спецслужб. Так, в публикации утверждалось, что союзникам необходимо в срочном порядке приступить к контрмерам против "российского вторжения" на Украину.

Однако европейские чиновники решили снизить уровень опасения по поводу "нападения", несмотря на полученное предупреждение. Свежая информация от Соединенных Штатов, уверены дипломаты, была призвана вызвать обеспокоенность у Европы.

По информации Wall Street Journal, полученные от Вашингтона сообщения вызвали озабоченность у европейских государств, однако некоторые страны не убеждены в том, что Российская Федерация планирует некую атаку на Украину. Источник также не уточняет, какие страны скептически восприняли завление американской стороны.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что сообщения с подобным содержанием на Западе заставляют задуматься об искуственном характере информационной истерики по поводу Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также указывал, что украинская администрация стремится выставить себя жертвой агрессии со стороны северного соседа.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины утверждает, что Россия якобы нападет на Незалежную зимой 2022 года и попытается захватить территории страны, используя по максимуму свой военный потенциал