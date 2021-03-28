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США посягнут на Северный морской путь: Россию предупредили о неизбежном

28 марта 2021, 08:30  •  92 • В мире
Автор интернет-издания Sohu полагает, что США намерены в ближайшие годы попытаться ограничить доступ России к Северному морскому пути.
Поводом для такого умозаключения китайского журналиста стал недавний инцидент в Суэцком канале. До сих пор контейнеровоз, который сел на мель, не могут сдвинуть с места.
Как отмечается в материале медиапортала Sohu, сделав определённые выводы, страны будут искать альтернативный маршрут, удобный для доставки грузов из Азии в Европу.
"На этом фоне было подчёркнуто стратегическое значение другого морского пути, соединяющего Европу и Азию, - Севморпути", - констатируют китайские эксперты, передаёт "ПолитРоссия".
При этом на данный момент Северный морской путь не является универсальным маршрутом, поскольку пока его использование круглогодично невозможно.
Однако, рассуждают авторы Sohu, через 5-10 лет всё может измениться, и тогда данное направление станет основным морским торговым маршрутом.
Поскольку Россия получит наибольшее преимущество от такого расклада, США не преминут заявить о своих притязаниях. Тем более что уже сейчас очевидно, что Вашингтон не намерен кардинально менять свою риторику в адрес Москвы.
США попытаются оспорить законное право России на контроль над Северным морским путём, полагают иностранные журналисты. Вероятнее всего, действовать Вашингтон будет по привычке - военными угрозами, юридическим давлением. Москва должна быть готова отбивать удары со стороны американцев.

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