США построили вокруг России сеть биолабораторий

По мнению ряда вирусологов, появление COVID-19 могло быть роковой ошибкой ученых, случайно выпустивших опасный вирус из бункера на стенках немытой пробирки. Так это или нет не столь важно. Ужаснее всего то, что таких лабораторий великое множество и вероятность появления подобной ситуации довольно высока. Об этом генеральный директор Центра Политической информации Алексей Мухин написал в «Аргументах недели».

В пример безалаберного подхода к хранению особо опасных веществ политолог ставит США. Их биолаборатории ни раз становились источником распространения опасных инфекционных заболеваний.

Утечки опасных вирусов, таких как сибирская язва, птичий грипп, ботулизм, бруцеллез, происходят там даже в лабораториях четвертого – предпоследнего уровня, защищенности, работающие только с человеческими патогенами. Так, например, в 2013 году из научно-исследовательской лаборатории в городе Галвестон прямо из морозильной камеры пропала пробирка с опасным вирусом Гуанарито (Guanarito), а в 2014 году были закрыты две биологические лаборатории, «потерявшие» образцы сибирской язвы и птичьего гриппа.

Подобные очаги потенциальной опасности разбросаны по всему миру. Но особо Алексея Мухина беспокоит их концентрация по периметру России. Вокруг наших границ сосредоточены сразу 33 медицинских центра США, где идут тайные биологические разработки. Об этом писали уже неоднократно.

Сбор биоматериала

Особо много их оказалось на Украине. Забеспокоились даже местные депутаты, которые 14 апреля 2020 года ряд направил официальный запрос президенту Владимиру Зеленскому с просьбой подтвердить факт существования в стране, по меньшей мере, 15 биологических лабораторий, финансируемых Соединенными Штатами. Так же их интересовала возможная связь между этими лабораториями и вспышкой холеры в 2011 и 2014 годах. И эпидемией кори в 2019 году.

Их опасения не беспочвенны. Посольство США в Киеве признало, что да, такие биолаборатории есть, они работают по программе американского Минобороны и изучают возбудители болезней.

Между Министерством здравоохранения Украины и Министерством обороны был подписан договор №840_138 от 29.08.2005 – о предотвращении распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут использоваться в ходе разработки биологического оружия. Согласно ему, американцы должны были модернизировать бывшие советские, а ныне украинские лаборатории, в которых находится множество опасных вирусов, таких как сибирская язва или чума. Алексей Мухин считает, что интерес американского правительства к финансированию подобных проектов виден невооруженным глазом. Особенно если они основываются на секретных разработках советских ученых по созданию биологического оружия.

По сути договора, стороны должны были предотвращать распространение технологий, патогенов и знаний, а по факту - активно работают над их созданием. Вместо того, чтобы уничтожить лаборатории, Вашингтону решил экспериментировать на чужой территории, где, в случае ошибки, «наштампованный вирус» будет уничтожать граждан другого государства. Или не уничтожать, а просто тренироваться.

В 2017 году на Украине случились вспышка ботулизма и как специально, вакцину от этого крайне редкого заболевания перестали закупать еще в 2014 году. По мнению депутатов Рады, таким образом просто «организовали» нужный биоматериал для исследований.

По информации украинских депутатов Рената Кузьмина и Виктора Медвечука, в мире существует около 400 подобных биологических лабораторий. Их содержание обходится американскому налогоплательщику в 2,1 миллиарда долларов.

Виктор МедведчукФото: GLOBAL LOOK PRESS

Ограниченный доступ

После распада СССР биолаборатории США стали создаваться на территориях многих новоиспеченных республик. Помимо Украины, в фокусе Вашингтона оказались Грузия, Таджикистан, Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Молдова. По информации Алексея Мухина, количество лабораторий, созданных по периметру российских границ, с каждым годом только растет. При этом не только географическая расположенность вблизи российских границ объединяет эти лаборатории между собой. Еще их связывает тот факт, что доступ ко наиболее ценным объектам и секретным результатам исследований имеют исключительно американские специалисты.

Впервые о лабораториях в 2018 году. После скандального расследования болгарской журналистки Диляны Гайтанджиевой, раскрывающее шокирующие факты о военной программе биологических экспериментов США по всему миру. В частности, речь шла о Центре общественного здравоохранения им. Ричарда Лугара, созданного в Тбилиси по программе DTRA в 2011 году. Задачи центра: исследование биоагентов (сибирской язвы и туляремии), вирусных заболеваний (включая геморрагическую лихорадку Крым-Конго) и сбор биологических образцов для будущих экспериментов.

Политолог упоминает и об американской биолаборатории в Молдове. В 2008 году при поддержке USAID была открыта Центральная референс-лаборатория в Кишиневе в рамках проекта «Предупреждение ВИЧ/СПИДа и гепатитов В, С», но с небольшой оговоркой: правительство и службы безопасности Молдовы не имеют доступа в лабораторию и не контролируют ход исследований.

Наращивание военно-биологических мощностей также происходило в Средней и Центральной Азии. Так, в 2007 году в Узбекистане появляется первая национальная референс-лаборатория, расположенная в Ташкенте, а сегодня насчитывается уже 10 таких объектов. Возможно, именно поэтому на территории Узбекистана регулярно происходят вспышки эпидемий, в том числе – неизвестного происхождения.

В 2008 году к программе DTRA по снижению биологической угрозы (BTRP) присоединилась Армения, а уже к 2018 году американские подрядчики создали целую сеть из 12 биолабораторий в стране, потратив на это около 50 млн. долларов.

Как известно, после распада СССР в Азербайджане осталась бесхозная сеть объектов, состоящая из 6 НИИ, 29 региональных и 53 полевых биостанций, - напоминает Мухин. Все они перечислены в соглашении Азербайджана с Минобороны США «О сотрудничестве в сфере технологий и патогенов, связанных с развитием биологического оружия и нераспространения информации в этой сфере». Но старой инфраструктуры американцам оказалось мало. Поэтому, в 2013 году появилась центральная референс-лаборатория в Баку стоимостью около 170 млн долларов, специализирующаяся на исследовании патогенных микроорганизмов в образцах человеческого и животного происхождения. Кроме того, построены и модернизированы около 10 станций биологического мониторинга в разных районах республики.

В Таджикистане западными компаниями, аффилированными с оборонной промышленностью США, создана сеть бактериологических лабораторий в Согдийской и Хатлонской областях в Душанбе и республиканской туберкулезной больнице «Шифо» в Вахдате.

В 2016 году в Алматы открылась Центральная референс-лаборатория на базе Казахского научного центра карантинных и зоонозных инфекций имени М. Айкимбаева. Строить её начали под предлогом озабоченности эпидемиологической ситуацией в мире, и желания помочь Казахстану в борьбе с инфекционными заболеваниями.

Странно, что место для строительства выбрали особенное - зону сейсмической активности. К тому же, географически страна располагается на территории с постоянными ветрами, и попавшая в атмосферу инфекция может быстро распространиться на большие расстояния.

Кольцо врагов

Как заявляет Пентагон, создание сети референс-лабораторий США на территории бывших советских республик нацелено на недопущение в этих странах утечки в окружающую среду штаммов микроорганизмов, а также для минимизации шансов биологической атаки на Америку.

Но как и зачем Грузии или Молдове организовывать биологическую атаку на США. Не ясен и тот факт, почему эти исследовательские центры находятся в больших городах с высокой плотностью населения, где утечка вируса наиболее опасна.

И сейчас, в условиях пандемии коронавируса, политики и эксперты многочисленных стран, на чьей территории созданы биолаборатории США, задаются вопросами: «Почему нет каких-либо результатов работы этой сети лабораторий в борьбе с COVID-19? Почему такая масштабная сеть медучреждений, функционирующая в интересах биологической защиты, не сделала ровным счетом ничего для защиты граждан»? Ответы на эти вопросы лежат на поверхности.

По мнению Алексея Мухина, основная цель США заключается в другом – окружить Россию не только военными, но и биобазами, что позволит им нанести стремительный удар наиболее непредсказуемым и смертоносным биологическим оружием. При этом эксперт не исключает, что американцы создают не просто биологическое оружие, а этническое оружие, направленное исключительно на истребление россиян и всего славянского этноса.