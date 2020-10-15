США поставят на Украине атомный эксперимент: кому стоит бояться • 79 • Аналитика © Фото : Южно-Українська АЕС. Офіційний сайт Южно-Українського енергокомплексу Украинский "Энергоатом", национальная атомная энергогенерирующая компания, являющаяся оператором 15 блоков на четырех украинских АЭС, подписала контракт с американской компанией Westinghouse о поставках ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440. Американцы уже поставляют на Украину ядерное топливо со своего шведского завода для реакторов ВВЭР-1000, коих насчитывается 13. Но вот для ВВЭР-440 Westinghouse до сих пор коммерческими поставками не занималась, хотя и давно хотела. После первой неудачной попытки опытной эксплуатации топлива на одном из реакторов ВВЭР-440 в Финляндии еще в конце 1990-х годов на кого только Westinghouse не выходила с "выгодным" предложением поэкспериментировать еще разочек. Но в итоге отказались не только финны, но и союзники по НАТО из Венгрии, Чехии и Словакии. Согласилась, конечно же, в итоге страна, союзником по НАТО не являющаяся, зато де-факто пребывающая в статусе колонии. Имеющая к тому же довольно болезненный, как минимум с материальной точки зрения, опыт подобной эксплуатации топлива для ВВЭР-1000. И всего два реактора ВВЭР-440, которые являются самыми старыми среди всех 15 эксплуатируемых в стране реакторов. Крики о том, что очередной эксперимент закончится вторым Чернобылем, скорее всего, оснований под собой не имеют — хотя бы в силу надежности реактора ВВЭР. Но вот что заплатить за эксперимент придется тем, над кем он ставится, — это факт. И скорее всего, заплатить придется не так уж и мало. Первая попытка освоить производство ядерного топлива для реакторов ВВЭР была предпринята Westinghouse в 1998 году, когда на финской АЭС Ловииса, где эксплуатируются как раз ВВЭР-440, было установлено пять американо-шведских тепловыделяющих сборок для опытной эксплуатации вместе с шестью российскими. В 2002 году они были выгружены из активной зоны и подвергнуты анализу. Коррозионная устойчивость кассет Westinghouse оказалась значительно ниже (коррозионный слой у американо-шведских сборок составлял 21 микрометр, а у российских — всего от одного до четырех микрометров). Плюс у сборок Westinghouse был зафиксирован выход газообразных продуктов деления, вдвое превышающий этот показатель для российских изделий. В итоге компания Fortum (владелец финской АЭС) пришла к выводу, что для реакторов ВВЭР-440 более подходящим является российское топливо, финны отказались от топлива Westinghouse. © Фото : Южно-Українська АЕС. Офіційний сайт Южно-Українського енергокомплексу Подписание контракта с американской компанией Westinghouse о поставках ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440 в присутствии президента Украины Владимира Зеленского Второй заход на рынок топлива для реакторов российской конструкции компания Westinghouse предприняла именно на Украине: контракт на поставку не менее 630 сборок в течение 2011-2015 годов был заключен через три года после так называемой оранжевой революции, в 2008 году. В 2011 году поставки начались, но уже в апреле 2012 года на третьем блоке Южноукраинской АЭС были выявлены деформации и другие проблемы американо-шведских сборок, их пришлось выгружать и с опытно-промышленной эксплуатацией завязывать. Причем производитель их обратно не принял, а к скромным претензиям "Энергоатома" отнесся довольно прохладно. В итоге убытки "Энергоатома" от этого дивного эксперимента составили не менее 175 миллионов долларов. Но вскоре на Украине случился Майдан, и в конце 2014 года "Энергоатом" и Westinghouse подписали новое соглашение, предусматривавшее увеличение поставок американо-шведского топлива на украинские АЭС. Правда, инженеры Westinghouse при этом все же учли неудачный прошлый опыт и "допилили" новые сборки: вместо ТВС-W стали поставлять ТВС-WR, о проблемах с эксплуатацией которых, по крайней мере, ничего не известно. Нынче украинское руководство радуется, что ядерное топливо Westinghouse используется на четырех энергоблоках Запорожской и двух — Южноукраинской АЭС, а с 2021 года будет загружаться и в один из реакторов ВВЭР-1000 Ровенской АЭС. При этом три блока уже работают исключительно на топливе Westinghouse. А соотношение долей поставщиков составляет 60/40 — пока в пользу российского холдинга ТВЭЛ. За скобками этого щенячьего восторга остается тот факт, что находящееся в промышленной эксплуатации топливо Westinghouse для ВВЭР-1000 на 20-25 процентов дороже в цене, чем российское (поскольку у Westinghouse отсутствуют компетенции в процессе конверсии и обогащения урана, то "Энергоатом" закупает диоксид урана отдельно на рынке). Возможно, поэтому ни одна из стран, эксплуатирующих реакторы ВВЭР-1000, кроме Украины, пока так и не решилась закупать американское топливо. Хотя среди таковых не только Китай, Иран и Индия, но и американские сателлиты вроде Болгарии и Чехии. За скобками оставлено и то, что Украине пришлось срочно строить недешевое Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива, поскольку Westinghouse даже на временное хранение его брать не собиралась. Тогда как в Россию украинское отработанное топливо на временное хранение (а в случае с ВВЭР-440 и на переработку) все еще вывозится. Разумеется, опытная эксплуатация топлива на реакторах ВВЭР-440 будет обходиться украинской стороне дороже российского далеко не на 20-25 процентов, а, возможно, в разы. Тепловыделяющие сборки для ВВЭР-440 конструктивно и функционально отличаются от сборок для ВВЭР-1000. При этом блоков таких на Украине всего два (то есть поставки будут, по сути, штучными), и эти блоки, как уже указывалось выше, являются самыми старыми среди построенных в УССР — они должны быть выведены из эксплуатации с учетом продления ресурса уже в 2030-2031 годах. То есть для украинской стороны контракт, подписанный в присутствии президента Зеленского, точно коммерческого смысла не имеет. Зато он имеет смысл для Westinghouse, поскольку в случае успешного эксперимента позволит выйти на рынок топлива для ВВЭР-440, которых сегодня в мире эксплуатируется 22, еще два строятся (в Словакии). Кстати, Словакия является наиболее лакомым кусочком этого рынка, поскольку там эксплуатируется четыре блока с реакторами ВВЭР-440 и еще два находятся в завершающей стадии строительства. Но словаки не захотели экспериментов над собой, да еще платных. Прошлогодняя попытка Westinghouse зайти на словацкий рынок натолкнулась на жесткую отповедь: "Не предложен готовый продукт по конкурентной цене". Поэтому вариант с находящейся в тотальной зависимости от Штатов Украиной оказался едва ли не единственным. Тем паче Westinghouse было чем надавить на "Энергоатом": последний в первом полугодии не осуществил минимально оговоренных контрактом закупок по причине… бедственного финансового положения. Еще очевиднее подневольное положение "Энергоатома" в новом контракте с Westinghouse, если учесть, что российский холдинг ТВЭЛ разработал топливо, способное работать в маневренном режиме (100-75-100 процентов), что сегодня сверхважно для разбалансированной украинской энергосистемы. И чего точно в обозримом будущем не сможет предложить Westinghouse. И что тем более невероятно в процессе опытной эксплуатации. То есть по факту контракт между "Энергоатомом" и Westinghouse представляет собой агрессивную попытку выхода американской компании на новый для себя рынок за счет компании украинской. За счет — как в материальном смысле, так и в смысле любых других последствий опытной эксплуатации, если они будут иметь место. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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