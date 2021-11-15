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США поставили Украине дополнительно 80 тонн боеприпасов

15 ноября 2021, 09:00  •  107 • Украина

В воскресенье Украина получила от США 80 тонн боеприпасов. Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Киеве. «Это была уже четвертая поставка в рамках дополнительной помощи в размере 60 миллионов долларов, которую президент Байден направил в Украину в августе», – говорится в сообщении посольства в Twitter.


Ранее США уже предоставляли военную помощь Украине на сумму 60 миллионов долларов. Точнее, это было заявлено, как третья заключительная партия дополнительной международной помощи по безопасности. Как сообщало украинское министерство обороны, поставки включали переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin боеприпасы, медицинское имущество и т. д. Поставки Киеву оружия, включая Javelin, были одобрены администрацией президента США Дональда Трампа еще в 2017 году.

Всего Украина получила вооружения и военных товаров на сумму 250 млн. долларов. Две предыдущие партии прибыли в Киев 10 и 18 октября. Нынешняя партия боеприпасов является внеплановой.

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