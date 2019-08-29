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США поставили Турции новый ультиматум: "Либо F-35, либо С-400"

29 августа 2019, 04:54  •  63 • Политика
В Пентагоне обозначили условие возврата Турции в программу F-35. С заявлением выступил лично министр обороны США Марк Эспер. "Речь идет либо о F-35, либо о С-400", - сказал он.
Министр обороны США Марк Эспер назвал условия, при выполнении которого Турция сможет получить обещанные ей американские истребители пятого поколения F-35. Для этого Анкара должна отказаться от российских зенитно-ракетных систем С-400, сказал глава Пентагона.
Заявление стало реакцией на недавнее заявление министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу. Он напомнил Вашингтону, что США обязаны поставить Анкаре истребители F-35, за которые уплачено 1,4 миллиарда долларов. При этом ранее глава МИД Турции неоднократно намекал, что если страна не получит американские самолёты, то ей придется подыскать более надежного поставщика вооружений. Также министр упоминал о компенсации, которая полагается за срыв поставок самолетов.
"Я совершенно ясно об этом говорил и в публичном, и в частном порядке в контактах с турецкими коллегами: речь идет либо о F-35, либо о С-400", - сказал Марк Эспер.
Учитывая, что С-400 уже доставили в Турцию, шансы на то, что Анкара откажется от российских ПВО в пользу американских истребителей - не очень высоки. Учитывая, что недавно президент Турции побывал на российском авиасалоне МАКС-2019 и осмотрел Су-57, наиболее вероятный сценарий - Анкара купит у России ещё и истребители.

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