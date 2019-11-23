США поставили Сирии ультиматум по помощи: "Жаль, не готовы отказаться от стереотипов"

"США сохраняют свою позицию", - отметил спецпредставитель Соединённых Штатов по Сирии Джеймс Джеффри в Совбезе ООН. В частности, американский дипломат заявил о "безжалостном экономическом и дипломатическом давлении международного сообщества на Дамаск".

Помогать восстанавливать САР сейчас в Вашингтоне явно не намерены и чётко дали это понять. Джеффри напомнил, какова позиция Штатов по содействию в восстановлении сирийских территорий.

"Помощь Дамаску в восстановлении в зонах, подконтрольных ему, не должна оказываться, пока не будет заслуживающего доверия и необратимого политического процесса", - поставил Дамаску ультиматум американский дипломат.

Он также пообещал, что Вашингтон будет давить и дальше, настаивая на своём условии содействия восстановления САР, добавив при этом, что такую позицию Штатов разделяют и их европейские, а также ближневосточные партнёры.

Представитель России же выразил сожаление в том, что американцы всё ещё находятся во власти своих стереотипов и не желают помогать сирийцам.

"Жаль, что наши американские коллеги, как мы только что услышали, по-прежнему не готовы отказаться от стереотипов и включиться в этот процесс", - цитирует РИА Новости первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского.