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США поставили Сирии ультиматум по помощи: "Жаль, не готовы отказаться от стереотипов"
23 ноября 2019, 17:09 • 55 • Политика
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри поставил ультиматум по помощи в восстановлении сирийских территорий Соединёнными Штатами. Дипломат подчеркнул, что Дамаск не получит от Вашингтона содействия, пока в Америке не увидят "заслуживающий доверия необратимый политический процесс". "Жаль, не готовы отказаться от стереотипов", - прокомментировал решение американцев представитель России.
"США сохраняют свою позицию", - отметил спецпредставитель Соединённых Штатов по Сирии Джеймс Джеффри в Совбезе ООН. В частности, американский дипломат заявил о "безжалостном экономическом и дипломатическом давлении международного сообщества на Дамаск".
Помогать восстанавливать САР сейчас в Вашингтоне явно не намерены и чётко дали это понять. Джеффри напомнил, какова позиция Штатов по содействию в восстановлении сирийских территорий.
"Помощь Дамаску в восстановлении в зонах, подконтрольных ему, не должна оказываться, пока не будет заслуживающего доверия и необратимого политического процесса", - поставил Дамаску ультиматум американский дипломат.
Он также пообещал, что Вашингтон будет давить и дальше, настаивая на своём условии содействия восстановления САР, добавив при этом, что такую позицию Штатов разделяют и их европейские, а также ближневосточные партнёры.
Представитель России же выразил сожаление в том, что американцы всё ещё находятся во власти своих стереотипов и не желают помогать сирийцам.
"Жаль, что наши американские коллеги, как мы только что услышали, по-прежнему не готовы отказаться от стереотипов и включиться в этот процесс", - цитирует РИА Новости первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского.
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