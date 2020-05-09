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США поставили России условие - пустить под нож все новые супер-ракеты

09 мая 2020, 11:35  •  69 • В России

В феврале 2021 года истекает срок действия российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). И Кремль, и МИД России много раз и прямым тестом, и намеками давали понять Вашингтону, что пора уже определиться – будет ли пролонгирован этот документ и в каком виде. Тем более, что еще 5 февраля 2018 года наступил крайний срок, к которому Россия и США должны были достигнуть контрольных показателей по СНВ-3. Но и Белый дом, и Пентагон реагировали на это как-то странно.

Однажды приехавший в Москву тогдашний советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон во время встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу дал понять ему, что хорошо бы уговорить Китай присоединиться к СНВ-3, но был вежливо послан в Пекин, - дескать, такое решение может принимать только руководство Поднебесной (а там сразу же заявили, что такую идею не принимают).

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл БиллингслиФото: GLOBAL LOOK PRESS

После такого облома американцы стали заходить с другой стороны - выдвинули условие, что Договор с Россией по стратегическим наступательным вооружениям должен включать и новые оружейные системы. Именно об этом заявил на днях спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли в интервью Washington Times.

"Мы не собираемся ничего уступать в том, чтобы исключить (из договора) эти системы вооружений. Им надо выкрасить да выбросить эти пять новых программ", - сказал он. И каких же? Газета тут же уточнила, что Биллингсли имел в виду две ракеты, которые подпадают под условия СНВ-3, а именно новую межконтинентальную ракету «Сармат» и сверхзвуковой комплекс "Авангард", а также три комплекса, которые под СНВ-3 не подпадают: гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", перспективная межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник" и подводный беспилотный аппарат (имеется ввиду «Посейдон» - ВБ) с возможностью оснащения ядерным оружием.

Компьютерная демонстрация полета планирующего крылатого боевого блока гиперзвукового ракетного комплекса "Авангард". Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Допустим, вопрос о «Сармате» и «Авангарде» в связке с СНВ-3 еще каким-то боком можно с американцами обсуждать, но только при совершенно «симметричном» условии – таким же образом включая в Договор и новые или модернизируемые стратегические ядерные вооружения США. Ну чтобы все было по-честному и только на равных. Тут Вашингтону мы тоже могли бы посоветовать, что ему надо «выкрасить и выбросить» (это в частности, касается модернизации их «Трайдентов» и ядерных бомб, дислоцируемых в Германии).

Что же касается наших «Кинжалов», «Буревестников» и «Посейдонов», то желание США заставить Россию «пустить их под нож» вполне понятно: по этой части американцы отстали от нас и вот таким лобовым способом пытаются ликвидировать это отставание. Но это вряд ли получится. В любом случае совершенно понятно, что США пытаются «обвешать» СНВ-3 своими условиями и уже диктуют их. Люди старших поколений наверняка помнят, как в свое время в СССР при покупке холодильника надо было в «нагрузку» купить еще трехлитровую банку бурых помидор и три кило гречки. Что-то подобное США хотят сделать с СНВ-3. Но ядерные бомбы и бурые помидоры все-таки не одно и то же…

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Бросковые испытания тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

СПРАВКА «КП»

Договор СНВ-3

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Этот документ остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений. Договор предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Соглашение обязывает Россию и США обмениваться информацией о количестве боеголовок и носителей два раза в год.

Путин объявил о готовности продлить СНВ-3 без предварительных условий до конца года.

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