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США поставили России "ядерный" ультиматум
21 сентября 2020, 09:30 • 23 • Политика
США продолжат модернизацию ядерного арсенала в случае непродления ДСНВ. Специальный посланник президента США выдвинул России ультиматум. "Если мы не продвинемся вперёд, то у нас возникнет ряд новых условий, на которых нам придётся настаивать", - отметил он.
США поставили ультиматум России: если Москва не примет американские предложения по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то Вашингтон продолжит модернизацию ядерного арсенала, а "плата за вход" повысится. С таким заявлением выступил специальный посланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Он подчеркнул, что США не боятся прекращения действия ДСНВ. По словам Биллингсли, Москва уже закончила модернизацию своего ядерного арсенала, а Вашингтон ещё только начал. Поэтому США будут только рады непродлению договора, так как он не будет ограничивать американские возможности.
Напомним, что ДСНВ истекает в 2021 году. США настаивают, чтобы в новую версию документа, помимо России, был включён ещё и Китай. Однако в Пекине не горят желанием потакать хотелкам Вашингтона, особенно на фоне американо-китайской торговой войны.
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