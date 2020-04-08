США поставили рекорд по погибшим за сутки, Скворцова назвала пик пандемии: Главные новости о COVID-19 на этот час

В США наибольшее число заразившихся коронавирусом в мире. Страна устойчиво занимает первое место по этому показателю. К среде, 8 апреля, количество заражённых превысило 400 тысяч человек. Зарегистрирован и рекорд по числу погибших. За сутки умерли 1736 человек. До этого максимальное количество жертв было 4 апреля, когда за сутки погибли 1344 человека. Всего же количество умерших превысило 12 тысяч человек, по данным Университета Джонса Хопкинса. Эпицентр эпидемии - в Нью-Йорке. Там почти четыре тысячи заболевших.

Второе место по числу заражённых по-прежнему занимает Италия, третье - Испания. На четвертое в начале апреля поднялась Германия с 100 тысячами заражённых.

Россия продолжает оказывать помощь разным странам. Ранее наша страна отправляла самолёты в Италию и США, теперь же помощь оказали Сербии и Армении. Отправили военную технику и специалистов для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.