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США поставили рекорд по погибшим за сутки, Скворцова назвала пик пандемии: Главные новости о COVID-19 на этот час
08 апреля 2020, 19:35 • 32 • В мире
Штаты устойчиво занимают первое место по числу заражённых коронавирусом в мире. К 8 апреля страна поставила и рекорд по числу погибших за сутки. За 24 часа умерли 1736 человек. Общее число жертв превысило 12 тысяч человек. Бывший руководитель Минздрава Вероника Скворцова рассказала, когда ждать пика пандемии в России. Она убеждена, что через 10-14 дней страна выйдет на плато и можно ждать спада заболеваемости.
В США наибольшее число заразившихся коронавирусом в мире. Страна устойчиво занимает первое место по этому показателю. К среде, 8 апреля, количество заражённых превысило 400 тысяч человек. Зарегистрирован и рекорд по числу погибших. За сутки умерли 1736 человек. До этого максимальное количество жертв было 4 апреля, когда за сутки погибли 1344 человека. Всего же количество умерших превысило 12 тысяч человек, по данным Университета Джонса Хопкинса. Эпицентр эпидемии - в Нью-Йорке. Там почти четыре тысячи заболевших.
Второе место по числу заражённых по-прежнему занимает Италия, третье - Испания. На четвертое в начале апреля поднялась Германия с 100 тысячами заражённых.
Россия продолжает оказывать помощь разным странам. Ранее наша страна отправляла самолёты в Италию и США, теперь же помощь оказали Сербии и Армении. Отправили военную технику и специалистов для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова считает, что через несколько недель в России заболеваемость коронавирусной инфекцией начнёт снижаться. Скворцова сослалась на прогнозы "лучших групп прогнозирования", в которые входят как биологи, так и математики. Она сообщила, что через 10-14 дней Россия выйдет на так называемое плато. Количество заражений перестанет расти, и каждые сутки число новых случаев COVID-19 будет приблизительно одинаковым. Затем мы "пойдём в обратную сторону".
Россия поставила антирекорд по количеству заражённых за сутки, если сравнивать с предыдущими показателями в нашей стране 7 апреля. Прибавилось 1154 новых случая. Они зарегистрированы в 43 регионах России. Впервые положительные тесты на коронавирус в Карачаево-Черкесии.
Всего же в России 7497 заражённых. Погибли 58 человек, за последние сутки - 11 летальных исходов. Известно о новых погибших в Москве, Башкирии и Краснодарском крае. Лечение прошли 494 человека, за последние сутки выписали 88 пациентов. Случаи заражения выявлены уже в 81 регионе России.
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