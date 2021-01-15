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США поставили новый щит от ГРУ РФ и китайских спецслужб: Режим контроля ударит даже по американцам

15 января 2021, 01:25  •  20 • Политика
США поставили новый щит от ГРУ РФ и китайских спецслужб, а также от военных разведок Венесуэлы, Кубы и Ирана. Речь идёт об ужесточении контроля над технологиями. Этот режим ударит даже по американцам, которым теперь запрещено совершать определённые действия.
Минторг Штатов на своём сайте опубликовал релиз, в котором говорится о введении нового режима контроля над американскими технологиями и определённой деятельностью своих граждан. Так, США поставили новый щит от ГРУ РФ и китайских спецслужб.
Главная цель - не допустить иностранцев из военной разведки противников пользоваться технологиями или службами Соединённых Штатов, чтобы "поддерживать дестабилизирующую деятельность". Это объяснил министр торговли США Уилбур Росс.
Американцам запретили быть посредниками в продаже некоторых видов продукции, а также им теперь нельзя, например, ремонтировать и обслуживать эту продукцию, с помощью которой могут получить поддержку "иностранные военно-разведывательные службы".
"Бюро также усиливает контроль для предотвращения поддержки гражданами США незаконных программ оружия массового уничтожения, включая системы доставки вооружений и объекты производства", - говорится в релизе.
Ранее Россия многократно заявляла, что подобные меры, в том числе и различные экспортные ограничения, вводимые американским Минторгом, подрывают взаимодействие с США и носят деструктивный характер.

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