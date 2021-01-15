США поставили новый щит от ГРУ РФ и китайских спецслужб: Режим контроля ударит даже по американцам

Минторг Штатов на своём сайте опубликовал релиз, в котором говорится о введении нового режима контроля над американскими технологиями и определённой деятельностью своих граждан. Так, США поставили новый щит от ГРУ РФ и китайских спецслужб.

Главная цель - не допустить иностранцев из военной разведки противников пользоваться технологиями или службами Соединённых Штатов, чтобы "поддерживать дестабилизирующую деятельность". Это объяснил министр торговли США Уилбур Росс.

Американцам запретили быть посредниками в продаже некоторых видов продукции, а также им теперь нельзя, например, ремонтировать и обслуживать эту продукцию, с помощью которой могут получить поддержку "иностранные военно-разведывательные службы".

"Бюро также усиливает контроль для предотвращения поддержки гражданами США незаконных программ оружия массового уничтожения, включая системы доставки вооружений и объекты производства", - говорится в релизе.

Ранее Россия многократно заявляла, что подобные меры, в том числе и различные экспортные ограничения, вводимые американским Минторгом, подрывают взаимодействие с США и носят деструктивный характер.