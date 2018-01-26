США посреди процесса сирийского урегулирования

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев от имени России, Ирана и Турции отправил приглашения для участия в Конгрессе сирийского национального диалога в Сочи 30 января представителям ООН, наблюдателям от Великобритании, Китая, США и Франции и ряду региональных держав.

Международных наблюдателей интересует вопрос, будут ли присутствовать на конгрессе американцы, так как на днях государственный секретарь Р. Тиллерсон выразил позицию администрации Д. Трампа по Сирии, которая прозвучала достаточно неожиданно.

Выступая в Гуверовском институте Стэнфордского университета 18 января, госсекретарь определил основные цели, которые США намерены достичь в Сирии. Стало ясно, что США не собираются выводить свои военные подразделения из САР. С необыкновенной легкостью Тиллерсон обошёл вопрос о законности их нахождения на территории Сирии, подкрепляя это ссылками на то, что в 2003 году американская армия «преждевременно» покинула Ирак, отчего-де возникло «Исламское государство» (ИГ, организация, запрещённая в РФ). Тиллерсон пытался утверждать, что ИГ и Дамаск связаны между собой. Недобросовестный, мягко говоря, характер подобных утверждений не помешал сделать их аргументом в пользу того, что теперь задачи американских военных в Сирии должны измениться.

Во-первых, заявил американский госсекретарь, следует предотвратить влияние Ирана в Сирии. По мнению Тиллерсона, стратегической целью Тегерана является создание дуги от Ирана через Ирак, Сирию, Ливан к Средиземному морю. Это представляет угрозу для США, поэтому американцы концентрируют свои силы в провинции Дейр-эз-Зор и строят в Аль-Танфе постоянную военную базу. Этот стратегический маневр должен «взять в тиски» провинцию Дейр эз-Зор и не позволить иранцам продвинуться дальше.

Во-вторых, задачей американских военных является «демократическое свержение» президента Башара Асада. Устранить его военным путём не удалось, и наступает очередь бюллетеней для голосования. При этом Р. Тиллерсон напоминает, что в ноябре Д. Трамп и В. Путин совместно выступили в поддержку резолюции СБ ООН 2254 о проведении выборов в Сирии под опекой ООН.

«Стабильность в Сирии требует нового постасадовского лидерства, и США будут препятствовать любой нации, стремящейся к расширению экономических отношений с Сирией до тех пор, пока Асад не уйдет», – заявил Тиллерсон. Иными словами, американские солдаты не покинут Сирию до тех пор, пока её президентом является Башар Асад.

Ещё одна цель, по заявлению госсекретаря, заключается в том, чтобы создать в САР условия для возвращения беженцев на родину. Как это будет выглядеть, он не уточнил.

Тиллерсон полностью обошёл вопрос о сотрудничестве США с сирийскими курдами, так как очевидно, что Вашингтон сам себя загнал в тупик в этом вопросе. В любом случае, в американской администрации понимают, что открытая поддержка сепаратистских устремлений курдов (а они ожидают от США именно этого) чревата большими проблемами с Турцией и Сирией.

Выступление Тиллерсона в Гуверовском институте выглядит попыткой среднесрочного планирования одного из направлений внешней политики, но попытка эта вызывает нарастающую критику в первую очередь по той причине, что администрация не делает выводов из последствий вторжения в Ирак в 2003 году и неудачной ставки на сирийскую вооружённую оппозицию. «Администрация Трампа намерена продолжить использование американских солдат в «чужой войне» по причинам, совершенно отличным от тех, которые провозглашались как помощь в борьбе с ИГ, – пишет Поль Пиллар в журнале National interest. – Новые причины не поддаются расшифровке с точки зрения интересов США. Курс США, предлагаемый Тиллерсоном, – продолжить присутствие войск и создать собственную сирийскую милицию – это курс на продолжение войны».

Ещё одной загадкой этого курса является отношение администрации Трампа к семейству Асадов. Авторы задаются вопросом, почему через 48 лет правления этого семейства оно вдруг стало неприемлемым для Вашингтона настолько, что он готов идти на крайние меры? Скорее всего, ответов несколько, и так называемая недемократичность Асадов является последним из них. Два других ответа куда важнее. Один заключается в тесной связи алавитов Асадов и шиитских правителей Тегерана, что позволяет им совместно влиять и на «Хезболлу» в Ливане, и держать Израиль в напряжении. Если разбить этот давнишний альянс, то карты на ближневосточном столе лягут по-другому.

Второй ответ связан с Израилем. Камень преткновения между Израилем и Сирией – Голанские высоты. Семья Асадов лишь вынужденно смирилась с оккупацией этой благодатной зоны израильской армией, и такое положение будет существовать до тех пор, пока к власти в Дамаске не придут проамериканские правители. Не следует забывать, что Голанские высоты являются для Израиля фактором выживания – в них концентрируются стратегические запасы пресной воды, которые постепенно исчезают в пустынных районах.

Возвращаясь к предстоящему Конгрессу сирийского национального диалога, неизбежно натыкаешься на препятствие: участники этого диалога могут решать всё что угодно, заключать любые соглашения, пытаться реально перейти к процессу мирного урегулирования в Сирии, но при этом на территории САР без какого-либо на то права находится воинский контингент США, который намерен «принять участие» в демократическом процессе (?), регулировать отношения Сирии с другими государствами и, судя по всему, пользоваться режимом экстерриториальности.

Это не поддаётся нормальной логике. Видимо, помимо конгресса в Сочи понадобятся иные методы приведения США к порядку.

Какие именно – покажет жизнь.