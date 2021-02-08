США посоветовали пойти на уступки России и отказаться от ракет в Европе

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Вашингтон должен избрать новую стратегию соперничества, уверен обозреватель

Соединенные Штаты должны пойти на уступки по отношению к России, отказавшись от размещения ракет дальнего действия на территории Европы. Такое мнение выразили глава фонда Карнеги Юджин Румер и экс-специалист Госдепа по военно-политическим вопросам Ричард Соколски.

Эксперты отметили, что Вашингтон пошел навстречу Советскому Союзу в 1962 году во время Карибского кризиса, когда Белый дом вывел ракеты с территории Турции в обмен на встречные меры советского руководства в Кубе.

Как считают авторы, Штаты могут воздержаться от средств, способных к "достижению целей в центральной части России" в ответ на встречные меры со стороны России.

"Новые способы управления стратегическим соперничеством между США и Россией необходимы не только для решения проблемы численного "баланса террора", но и для управления новыми технологиями, которые обещают быть гораздо более дестабилизирующими, чем простое превосходство одной из сторон в стратегических ядерных боеголовках или ракетах", – пишут обозреватели в журнале Politico.

Отмечается, что обе стороны должны заключить новый договор о контроле стратегических вооружений после истечения срока СНВ-3, так как в ближайшие годы новейшие достижения в оборонной сфере станут гораздо опаснее.

"Им следует использовать это время для беспрепятственного диалога о своих различиях и для смелого и творческого мышления, выходящего за рамки установленных рамок, которые неизбежно натолкнутся на непреодолимые двойные препятствия в виде политических встречных ветров и концептуального устаревания", – считают авторы.

Ранее республиканец Джон Корнин заявил, что администрация Байдена совершила ошибку, выступив за продление СНВ-3