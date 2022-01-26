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США после России перешли к угрозам Белоруссии

26 января 2022, 05:45  •  145 • Политика
США всё ещё грозит России санкциями в случае "вторжения" на Украину. Теперь Госдеп озвучил угрозы и для Белоруссии. Повод всё тот же.
Глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс в ходе регулярного брифинга напомнил: Соединённые Штаты уже говорили о своей озабоченности наращиванием войск на территории Белоруссии. Теперь в Вашингтоне уже "глубоко обеспокоены".
По словам Прайса, до сведения белорусских властей довели информацию о "быстром и решительном ответе со стороны США, их союзников и партнёров", если Минск позволит использовать белорусскую территорию для того, чтобы Россия осуществила "вторжение" на Украину.
Представитель Госдепа не исключил, что НАТО усилит своё присутствие в государствах, которые граничат с Белоруссией. Это будет сделано, если русские войска останутся в Белоруссии на постоянной основе.
США и НАТО уже не первый месяц убеждают мир в якобы запланированном Россией "вторжении" на Украину. Из-за этого в Вашингтоне работают над очередным пакетом санкций против Москвы. Россия подобные обвинения неоднократно отвергала. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Запад занимается пустым и безосновательным нагнетанием напряжённости.
Военные из России действительно прибывают на территорию Белоруссии. Там пройдут нестандартные учения Союзного государства.

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