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США послали сигнал: Эксперт о санкциях по "Северному потоку - 2"

20 мая 2021, 16:20  •  94 • Политика
Американский дипломат объяснил решение США по санкциям против "Северного потока - 2" - они послали России "примирительный сигнал".
Эксперт объяснил, почему США сняли санкции с компании-оператора "Северного потока - 2" накануне встречи главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена.
Соединённые Штаты послали России "примирительный сигнал", считает бывший дипломат и профессор американского Католического университета Майкл Киммейдж.
При этом он напомнил, что США всё же планируют вводить санкции против судов и юридических лиц, связанных со строительством "Северного потока - 2".
Поэтому нельзя говорить о том, что позиция Вашингтона не изменилась на противоположную, но такое решение Киммейдж назвал показательным.
Ранее СМИ сообщали, что администрация главы США не будет вводить санкции против оператора "Северного потока - 2" Nord Stream 2 AG.

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