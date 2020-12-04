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США пошло на попятную в вопросе "Северного потока-2"

04 декабря 2020, 16:40  •  240 • Политика
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
В бундестаге заявили о начале переговорного процесса с американцами
Берлин добился прогресса в диалоге с Вашингтоном по вопросу строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщил глава комитета бундестага ФРГ по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
По его словам, американские власти хотят освободить от санкций европейские правительства и их органы.
"Эти переговоры должны состояться. Это прогресс", – цитирует РИА "Новости" немецкого депутата.
Эрнст считает, что кабмин Германии на будущих переговорах обязан "недвусмысленно" указать Штатам, что суверенитет ФРГ и всего Евросоюза в целом не подлежит обсуждению.
Кроме того, он поприветствовал действия местных органов власти земли Мекленбург – Передняя Померания, которые креативно решают проблему ухода от возможных американских рестрикций. Надо полагать, Эрнст имел в виду учреждение "Фонда защиты климата", который поможет обойти ограничительные меры Вашингтона в отношении участников строительства нашей трубы.
Ранее стало известно, что что обе палаты американского конгресса одобрили санкции против "СП-2" в оборонный бюджет страны. Они распространяются на компании, которые участвуют в реализации проекта.
Такой яростной атаке на новый российский газопровод со стороны США есть достаточно простое объяснение. Просто американцы пытаются убрать главных конкурентов своему топливу на рынке Европы, а также мечтают лишить бюджет РФ важного источника доходов. С таким мнением выступил директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в комментарии агентству URA.RU.

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