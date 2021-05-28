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США пошли провокацию по сокращению российской территории - ФСБ

28 мая 2021, 09:30  •  285 • Политика
Фото: MOD Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Американцы без разрешения вторглись внутрь страны, заявив, что не считают регион российским
Инцидент с американским эсминцем "Джон Маккейн" показывает, что США стремятся к поставить под сомнение территориальную целостность России. Об этом заявил руководитель пограничной службы ФСБ генерал армии Владимир Кулишов.
Напомним, в ноябре 2020 года в корабль ВМС США зашел на два километра внутрь официально усановленных российских территорий в районе залива Петра Великого у Владивостока. Прогнать эсминец отправили российский противолодочный корабль "Адмирал Виноградов". Позже представители морского флота Соединенных Штатов заявили, что судно выполняло маневр "по обеспечению свободы судоходства", поскольку не считают этот регион российским.
В беседе с РИА "Новости" Кулишов отметил, что, согласно не только законодательству России, но и международным нормам, государственную границу принято определять по внешней границе территориальных вод – обычно это примерно 12 миль от суши. Исключительная экономическая зона является районом, находящимся за пределами территориальных вод, и не превышает 200 морских миль, пишет телеканал "360". Но эти правила не действуют в отношении исторических заливов.
Согласно постановлению Совета Министров СССР от 4 июля 1957 года, залив Петра Великого получил подобный статус, напоминает RT. До этого воды залива принадлежали Российской Империи, после перешли по наследству СССР, сейчас преемником права распоряжения зоной принадлежит России.
Кулишов указал, что своими действиями американцы нарушили международное право и вторглись без разрешения на территорию Российской Федерации. Он подытожил, что российский флот принял соразмерные меры по пресечению провокации в Приморье, действуя строго в рамках российского законодательства и общемировых норм.

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