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США пошли против деклараций ОБСЕ: Русский сенатор указала на усугубление конфронтации

01 февраля 2022, 04:40  •  153 • Политика
США и НАТО ответили России на документы с предложениями по гарантиям безопасности. Русский сенатор Ольга Ковитиди указала, что последовавшие официальные заявления только усугубляют конфронтацию. Более того, Штаты пошли против деклараций ОБСЕ.
Вашингтон попросил Москву не придавать огласке содержание документов, что и было сделано. Однако по комментариям политиком можно сделать выводы об ответах США и НАТО, которые, кстати, доставлены в МИД России почти одновременно.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что дать гарантии нерасширения НАТО на восток невозможно. Это негативно скажется на суверенном праве других стран, уверены в Вашингтоне. Генсек НАТО Йенс Столтенберг упомянул о том, что Москва получила список требований. Например, она должна "воздержаться от агрессивной риторики", а также не допускать свои войска в соседние страны.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что испытал чувство стыда за тех, кто писал оба ответа. Он подчеркнул, что есть продвижения и возможен серьёзный разговор, но, увы, он будет касаться второстепенных вопросов. Позитивной реакции на главную тему, то есть нерасширении НАТО на восток, Москва так и не получила.
Член Совета Федерации Ольга Ковитиди отметила, что Столтенберг даёт советы России, хотя ему нужно было бы присмотреться к действиям Соединённых Штатов. США назвали требования России "нереалистичными": требования независимого государства, касающиеся его безопасности.
Для начала, США должны проявить уважение не только к себе. Им следовали бы уважать и других политических партнёров, считает сенатор.
"Отказ США по главному вопросу, касающемуся гарантии безопасности, которые Россия хочет видеть со стороны НАТО, ещё более усугубляет конфронтацию, более того противоречит принципу неделимости безопасности, закреплённому в декларациях саммитов ОБСЕ", - подчеркнула Ковитиди в беседе с "Народными Новостями".

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