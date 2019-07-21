США пошли на контакт: Помпео впервые после покупки Турцией C-400 позвонил в Анкару

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с главой турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу "выразил разочарование" по поводу решения Анкары приобрести российские комплексы С-400. О разговоре представителей двух стран сообщила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

По ее словам, Помпео, тем не менее, подтвердил "приверженность Соединенных Штатов решению проблем безопасности Турции".

Это касается как угрозы на границе с Сирией, так и обязательства США по обеспечению защиты местным партнерам, которые вместе с Вашингтоном борются с "Исламским государством" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена - прим. ред.).

Это первый контакт между главами внешнеполитических ведомств двух стран после начала поставок С-400 в Турцию, заявления Вашингтона об исключении республики из программы по созданию F-35, а также сообщений главы Белого дома Дональда Трампа о том, что американское правительство изучает целесообразность введения односторонних санкций в отношении республики.