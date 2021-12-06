США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России

Financial Times сообщает, что США вынуждены были пойти на беспрецедентное разглашение данных американской разведки о якобы готовящемся "вторжении" России на Украину.

Слухи, что Россия якобы готовит "вторжение" на Украину, идут уже не первый месяц, но в последнее время всё чаще муссируются в западных СМИ. Масла в огонь подливают США, которые предупредили страны Евросоюза о готовящемся "вторжении".

Однако, как пишет газета Financial Times, многие союзники Вашингтона не восприняли подобное "предупреждение" всерьёз. Европейцев весьма сильно удивили разногласия в разведданных американцев и стран ЕС.

"Мы удивились разнице в разведданных: как и почему США видели то, чего не видим мы", - отметил один из неназванных инсайдеров газеты.

В результате, как уточняется, США пошли на беспрецедентное разглашение своих разведданных - озвучили для своих союзников немного больше информации для того, чтобы убедить европейцев. После этого пошёл разговор уже о "сдерживании" России.