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США пора признаться. Китай и Россия ставят "ядовитый" ультиматум

14 марта 2022, 13:55  •  304 • Политика
Китай вместе с Россией ставит США так называемый "ядовитый" ультиматум, связанный с раскрытием информации по биолабораториям.
США должны разъяснить свою военно-биологическую деятельность за рубежом в том числе и на территории Украины. С подобным заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Если США заинтересованы в том, чтобы доказать искренность своей работы, то информация должна быть раскрыта. Причём следует открыть биологические лаборатории для исследования их независимыми международными экспертами, подчеркнул Чжао Лицзянь.
У всего мирового сообщества военно-биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы, передают позицию РИА ФАН. Чжао Лицзянь напомнил, что обнародованная ранее информация подтверждает: десятки лабораторий на Украине работали, исполняя конкретные заказы Министерства обороны США:
На что были потрачены 200 миллионов долларов? В отношении каких патогенов проводили исследования США? Посольство США на Украине удалило со своего сайта все соответствующие документы, что они пытаются скрыть? - задал серию жёстких вопросов представитель МИД КНР.
Напомним, данные о работе военных биологических лабораторий Пентагона на Украине ранее раскрыли представители Министерства обороны России. В распоряжении наших военных появилась информация о том, что исследования касались опасных вирусов, которые пытались изменить так, чтобы они били именно по славянам.

Пентагон не скрывает паники из-за биолабораторий на Украине, и понятно почему

По данным военных России, на территории Украины было обнаружено 30 биолабораторий, созданных при активном финансировании Пентагона. Всего в мире подобных объектов, по данным правительства Китая, насчитывается 336, большая часть из них располагаются на постсоветском пространстве. Представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что в украинских лабораториях разрабатывалось именно биологическое оружие.
Представителям США пришлось признать: лаборатории действительно работали под присмотром Пентагона. И более того, то, что там производилось, не должно попасть в руки русских. Это и вызывает панику. Причём из-за того, что США нарушили все возможные международные нормы, уверен бывший член Комиссии ООН по биооружию военный эксперт Игорь Никулин:
Точно установлено, что американцы вели секретные разработки, которые подпадали под запрет Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Это уже никаких сомнений не вызывает. И именно поэтому такая паническая реакция со стороны Пентагона и со стороны американского руководства, - сказал Никулин в беседе с Еленой Афониной в эфире "Первого русского". - Понятно, что исследования велись по трём направлениям. Первое направление - изучение эпидемической обстановки вблизи мест предполагаемого размещения войск НАТО или США. Второе направление - изучение генотипа славян и третье направление - усиление патогенности с использованием методов синтетической биологии, которые уже появились на вооружении у американских военных вирусологов.
Полная версия экспертного анализа доступна в расширенной публикации "Первого русского", а также в видеоверсии программы.

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