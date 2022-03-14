|
США пора признаться. Китай и Россия ставят "ядовитый" ультиматум
14 марта 2022, 13:55 • 304 • Политика
Китай вместе с Россией ставит США так называемый "ядовитый" ультиматум, связанный с раскрытием информации по биолабораториям.
США должны разъяснить свою военно-биологическую деятельность за рубежом в том числе и на территории Украины. С подобным заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Если США заинтересованы в том, чтобы доказать искренность своей работы, то информация должна быть раскрыта. Причём следует открыть биологические лаборатории для исследования их независимыми международными экспертами, подчеркнул Чжао Лицзянь.
У всего мирового сообщества военно-биологическая деятельность США на Украине вызывает вопросы, передают позицию РИА ФАН. Чжао Лицзянь напомнил, что обнародованная ранее информация подтверждает: десятки лабораторий на Украине работали, исполняя конкретные заказы Министерства обороны США:
Напомним, данные о работе военных биологических лабораторий Пентагона на Украине ранее раскрыли представители Министерства обороны России. В распоряжении наших военных появилась информация о том, что исследования касались опасных вирусов, которые пытались изменить так, чтобы они били именно по славянам.
Пентагон не скрывает паники из-за биолабораторий на Украине, и понятно почему
По данным военных России, на территории Украины было обнаружено 30 биолабораторий, созданных при активном финансировании Пентагона. Всего в мире подобных объектов, по данным правительства Китая, насчитывается 336, большая часть из них располагаются на постсоветском пространстве. Представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил, что в украинских лабораториях разрабатывалось именно биологическое оружие.
Представителям США пришлось признать: лаборатории действительно работали под присмотром Пентагона. И более того, то, что там производилось, не должно попасть в руки русских. Это и вызывает панику. Причём из-за того, что США нарушили все возможные международные нормы, уверен бывший член Комиссии ООН по биооружию военный эксперт Игорь Никулин:
Полная версия экспертного анализа доступна в расширенной публикации "Первого русского", а также в видеоверсии программы.
Подпишитесь на нас
304
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
14 марта 2022, 02:50
|
14 марта 2022, 08:05
|
13 марта 2022, 05:10
|
09 марта 2022, 06:35
|
07 марта 2022, 15:30
|
11 марта 2022, 15:15
|
09 марта 2022, 11:50