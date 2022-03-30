США пора одуматься: Лавров назвал цель России и Китая

Глава МИД России Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Китая Ван И. Первым делом он обозначил совместную цель двух стран.

"Будем вместе с вами и с другими нашими единомышленниками двигаться к многополярному, справедливому и демократическому миропорядку", – обратился Лавров к Ван И.

В приветственном слове в самом начале встречи, проходящей сейчас в Китае, русский министр, следуя заповедям китайского гостеприимства, высказал своё восхищение Поднебесной. Как в целом, так и тем местом, где проходит встреча глав МИД России и КНР.

На встрече предполагается проработать конкретные шаги в плане движения к этой общей цели.

Китай поддерживает Россию в её противоборстве с Западом, о чём неоднократно заявляли китайские политики. Популярна позиция России по отношению к США и Европе среди обычных китайцев. Штаты там никто не любит.